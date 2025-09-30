‘레울파크에 아이콘 김진환 뜬다!’ 서울 이랜드, 7일 화성전서 특별 시축·팬사인회 진행

사진=서울 이랜드FC 제공

아이돌 그룹 아이콘(iKON) 메인보컬 김진환이 추석 연휴를 맞아 서울 이랜드 FC를 응원하기 위해 목동운동장 레울파크를 찾는다.

서울 이랜드는 내달 7일 목동운동장에서 열리는 하나은행 K리그2 2025 33라운드 화성과의 홈경기에 김진환을 특별 게스트로 초청해 시축과 팬사인회를 진행한다.

이번 이벤트는 김진환이 주연을 맡은 인기 웹툰 원작 아이스 뮤지컬 ‘나 혼자만 레벨업 on ICE’와 연계해 진행된다. 주인공 성진우 역을 맡은 김진환은 ‘거대 석상’ 캐릭터와 함께 시축자로 등장해 색다른 퍼포먼스를 선보일 예정이다.

경기 전에는 홈경기 티켓 구매자를 대상으로 팬사인회도 진행한다. 신청은 10월 1일부터 2일까지 이틀간 서울 이랜드 공식 홈페이지와 앱을 통해 가능하며 추첨을 통해 총 50명(시즌권 15명, 멤버십 5명, 일반 티켓 구매자 30명)이 선정된다.

장외 행사장에서는 ‘레벨업 퀘스트’ 이벤트가 열린다. ▲드리블, ▲다트, ▲풋퍼팅, ▲트래핑, ▲리프팅 등 총 5개의 게임을 모두 클리어하면 뮤지컬 ‘나혼자만 레벨업 on ice’ R석 티켓 응모권이 제공된다. 추첨은 하프타임에 진행되며 당첨자 5명에게는 R석 티켓 2매가 증정된다.

경기 중에도 특별한 시간이 준비돼 있다. 전반 42분 김진환이 장내 아나운서와 함께 ‘42좋게 스탠드업’ 응원 타임을 함께하며 목동운동장을 더욱 뜨겁게 달굴 예정이다.

서울 이랜드 관계자는 “스포츠와 문화를 결합해 팬들에게 새로운 즐거움을 선사하고자 이번 이벤트를 기획했다. 앞으로도 다양한 협업을 통해 특별한 홈경기 경험을 선물하겠다”고 말했다.

한편, ‘나 혼자만 레벨업 on ICE’ 뮤지컬은 오는 12월 24일부터 31일까지 목동아이스링크장에서 열릴 예정이다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]