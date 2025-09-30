경륜경정, 스피돔서 몰입 예방 건전 일상 홍보

“몰입은 줄이고, 일상은 지키고.”



국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부가 건전화 캠페인에 적극적으로 나서고 있다.



경륜경정총괄본부는 지난 26일 경기도 광명스피돔에서 사행산업통합감독위원회, 한국마사회와 함께 ‘경륜·경정 몰입 예방 건전 일상 홍보 캠페인’을 열었다. 이날 캠페인은 경륜 이용 고객 200여 명을 대상으로 참여형 프로그램이 진행됐다. 건전한 이용 습관 형성과 일상과의 균형 유지를 핵심 메시지로 다양한 참여형 프로그램이 운영됐다.



행사 주요 활동으로는 ▲몰입 예방 건전 일상(1·3) 가이드라인(1일 3시간 이하, 3경주 연속 구매 시 1경주 쉬기 등) 안내 ▲희망 길벗(경륜·경정 과몰입 예방 치유센터 홍보 및 상담자 전문 상담 연계 등이 마련됐다. 현장을 찾은 한 고객은 “평소 무심코 지나쳤던 경주 이용 습관에 대해 되돌아보는 계기가 됐다”며 “앞으로도 더욱 건전하게 경륜·경정을 즐겨보겠다”고 소감을 전했다.



경륜경정총괄본부 관계자는 “앞으로도 경륜·경정 이용객들이 더 건전하게 즐기고, 일상과의 균형을 지킬 수 있도록 사감위, 마사회 등 관계기관과의 협력을 이어갈 예정”이라고 전했다.



한편 경륜경정총괄본부는 과몰입 예방을 위한 다양한 프로그램과 교육 활동을 꾸준히 추진하고 있으며, 이런 노력의 결과로 지난 4월 사감위 건전화 평가에서 경정 S등급, 경륜 A등급을 달성한 바 있다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

