힛지스, 10월6일 컴백 확정…업그레이드 된 ‘러블리’ 매력

HITGS(힛지스)가 약 3개월 만에 신보를 발매하고 글로벌 상승세를 이어간다.

30일 소속사 에이치뮤직엔터테인먼트는 "HITGS가 오는 10월 6일 첫 번째 미니앨범 'Things we love : I(띵스 위 러브 : 아이)'를 발매한다"라고 밝혔다.

이에 앞서 공식 SNS를 통해 공개된 커밍순 이미지에는 러블리한 분위기를 엿볼 수 있는 핑크빛 배경을 바탕으로 꽃, 책, 하트 등 아기자기한 일러스트가 담겨 눈길을 끌고 있다. 여기에 앨범명인 'I'와 하트 모양이 합쳐진 듯한 텍스트가 유니크함을 더하며 HITGS만의 러블리한 무드를 표현하고 있다.

함께 공개된 영상 또한 따뜻한 색감을 바탕으로 'COMING SOON'이라는 문구와 함께 발매일시 '10월 6일 오후 6시'가 표기돼 호기심을 자극하고 있다. 발매하는 앨범마다 눈을 사로잡는 콘셉트와 완성도 높은 무대를 선보이며 글로벌 팬들을 매료시킨 HITGS가 어떤 색다른 매력을 보여줄지 기대가 모아진다.

'Things we love : I'는 지난 7월 발표한 싱글 'CHARIZZMA(카리즈마)' 이후 약 3개월 만의 신보로, HITGS의 세계관과 정체성을 확장해 나가는 앨범이다. 앞서 HITGS는 경쾌한 제목처럼 직설적이면서도 확실한 메시지를 담은 수록곡 'A-HA!(아하!)' 뮤직비디오를 선공개하며 뜨거운 관심을 받았다. 'A-HA!'가 보여준 HITGS만의 새로운 감성과 무드가 앨범의 전반적인 분위기를 예고하며 신보를 향한 궁금증을 자아내고 있다.

HITGS는 지난 4월 데뷔곡 'SOURPATCH(사워패치)'를 시작으로 'GROSS(그로스)', 'CHARIZZMA'를 차례로 발매하며 가요계에 존재감을 알렸다. 또한 'KCON LA 2025(케이콘 LA 2025)'와 'SUMMER SONIC BANGKOK 2025(섬머소닉 방콕 2025)', 'BUBBLING & BOILING Music and Arts Festival in Singapore(버블링 보일링 뮤직 앤 아트 페스티벌 인 싱가포르)' 등 뮤직 페스티벌에 참석하며 글로벌 행보를 보이고 있다.

