[돈줄 막힌 서민들] 6·27 대책 후폭풍…불법 사금융으로 내몰려 부채 급증 ‘악순환’

정부가 가계부채 관리 강화를 위해 6·27 대책을 시행했다. 주택담보대출 6억원, 신용대출은 연 소득 범위 이내로 제한되고 대출 총량규제로 시중은행은 물론 저축은행과 카드사 등 제2금융권도 대출 심사를 강화했다. 이에 저신용자와 취약계층은 대부업체나 불법 사금융을 이용할 수밖에 없어 신용 악화와 부채 위험을 키우는 악순환에 빠지고 있다.

30일 은행연합회에 따르면 올해 6월 5대 시중은행(KB·신한·하나·우리·NH) 신규 차주의 평균 신용점수는 1년 전보다 10점, 2년 전보다는 20점 가까이 오른 944.2점이다. 2021년 폐지된 신용 등급제 기준으로 1등급(942점 이상)도 탈락하는 상황이 생길 정도로 대출 창구가 좁아진 것이다. 가계대출 총량규제에 은행권의 대출 심사 기준이 깐깐해지면서 평균 점수가 급등한 것으로 풀이된다. 기존 900점 초반대 고신용자는 저축은행 등 제2금융권으로 이동하고 있다.

김상훈 국민의힘 의원실이 금융감독원에서 제출받은 자료에서는 6·27 대책 시행 이후(6월28일~7월11일) 저축은행 상위 10곳과 카드사 8곳의 일평균 신용대출 신청 건수는 6·27 규제 시행 후 3만2건이다. 규제 이전(3만4508건) 대비 약 13% 감소했다. 저축은행의 승인율은 24%에서 19%로 하락했다. 반면 상위 30개 대부업체의 하루 평균 신용대출 신청 건수(6월30일~7월11일)는 3875건에서 7201건으로 85% 급증했다. 승인율은 16.5%에서 12.8%로 하락했다. 신청자 중 95%가 신용점수 700점 이하였으며, 42.9%는 300점대의 최저 등급이었다.

제2금융권의 대출 심사가 강화되면서 저신용자들은 사실상 갈 곳이 사라진 셈이다. 제도권 금융에서 자금줄이 막히자 불법 사금융에 의존할 수밖에 없는 구조가 고착화되고 있다. 서민금융연구원에 따르면 개인신용 평점 하위 50%에 해당하는 대부이용자의 경우 지난해 신규로 약 2만9000∼6만1000명이 불법 사금융 시장으로 이동한 것으로 추산된다. 불법 사금융 이용금액은 약 3800억∼7900억원 규모로 추정된다.

내수부진과 저소득자 이용 급증 등의 영향으로 신용카드사의 연체율도 11년 만에 최고치를 기록했다. 한국은행의 9월 금융안정상황 보고서에서는 카드사의 카드 대출과 비카드 대출을 포함한 대출자산 연체율이 올해 1분기 말 기준 2.3%를 기록, 2014년(2.3%) 이후 가장 높은 수준으로 나타났다. 대출자산의 절반 이상을 차지하고 있는 카드론의 건전성도 악화됐다. 카드론 연체율은 2021년 말 1.7%에서 올해 1분기 말 2.5%까지 올랐다. 카드론은 여타 업권의 신용대출이 위축됐던 2023~2024년 중 크게 늘었는데 이때 사업·생계형 자금 수요인 자영업자와 50세 이상 중·고령층의 비중이 증가한 것으로 분석됐다.

기본적으로 카드론은 중·저신용자들의 급전창구 역할을 하고 있다. 금융당국은 지난 7월 연 소득 3500만원 이하 소득자에 대한 신용대출 한도에 일부 예외조항을 두기로 결정했다. 아울러 상속 등 불가피한 채무 인수나 결혼·장례·수술 등 긴급한 생활안정자금에 대해서도 예외를 인정하기로 했다.

하지만 이 같은 수습책에도 서민들의 금융 절벽은 여전한 상황이다. 특히 고금리·고위험 대출로 밀려나는 금융 취약계층의 부담이 가중될 수 있다는 우려가 커지고 있다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

