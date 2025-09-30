체육공단, 내부통제 역량 강화를 위한 업무협약 체결

사진=국민체육진흥공단 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)이 (사)한국내부통제연구원(원장 문호승)과 기관 내부통제 선진화를 위한 업무협약을 체결했다.

지난 29일 올림픽회관에서 개최된 협약식에는 하형주 이사장과 문호승 원장이 참석해 국민 관점에서 요구하고 있는 공공기관의 투명성과 책임성의 수준을 높이기 위한 내부통제 협력체계 구축을 위해 힘을 모으기로 했다.

양 기관은 이번 협약을 시작으로 ‘내부통제 및 리스크 관리 고도화’ 및 ‘연구 및 전문 인력 양성’ 등 내부통제의 전문성과 역량을 강화하기 위한 상호 협력을 지속할 예정이다.

사진=국민체육진흥공단 제공

같은 날 올림픽회관 연수원에서는 체육공단 임직원 70여 명이 참석한 가운데 문호승 원장의 ‘효과적 내부통제를 위한 임직원의 역할’이란 주제의 특강과 하형주 이사장의 경영 철학이 담긴 ‘적극 행정 추진을 위한 경영방침 교육’도 진행됐다.

하형주 이사장은 “이번 협약이 내부통제를 한 단계 진전시키고 전문성을 높일 수 있는 계기가 될 것”이라며 “앞으로 지속 가능한 내부통제 체계를 구축해 국민 눈높이에 부합하는 공공기관이 되겠다”라고 밝혔다.

한편, 체육공단은 전 직원 대상 내부통제 교육, 리스크 관리 체계 고도화, 현장 중심의 경영활동 및 내부통제 협의체 운영 등 내부통제 선진화를 위한 다양한 활동을 이어가고 있다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

