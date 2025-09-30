'게임을 일상으로'…쿠키런·블루 아카이브, IP 확장의 좋은 예

쿠키런 IP를 활용한 자연유산 테마지도(기차여행 명승편) 이미지. 데브시스터즈 제공

충성도 높은 팬층을 기반으로 성장한 인기 게임들이 다양한 방식으로 문화 경험을 확장하고 있다. 단순한 플레이를 넘어 일상 속 콘텐츠로 자리 잡는 모습이다.

30일 데브시스터즈에 따르면 인기 지식재산권(IP) 쿠키런은 국내 여러 기관과의 협업을 통해 한국의 매력을 국내외에 알리는데 기여하고 있다. 특히 지난해부터 국가유산청과 자연유산 홍보를 위해 협력 중이다. 쿠키런과 함께하는 자연유산 원정대 캠페인의 일환으로 이날부터 서울역 등 전국의 10개 기차역에서 자연유산 테마지도-기차여행 명승편을 배포한다.

서울역(서울 백악산 일원)·강릉역(강릉 경포대와 경포호)·영월역(영월 한반도 지형)·홍성역(태안 안면도 꽃지 할미 할아비 바위)·여수엑스포역(여수 금오산 향일암 일원)·남원역(광한루원)·군산역(군산 선유도 망주봉)·부산역(부산 오륙도)·문경역(문경새재)·포항역(포항 보경사 내연산 폭포) 등 기차역에 각 지역의 대표적인 명승과 상세 정보를 담은 자연유산 테마지도를 비치한다.

데브시스터즈는 국가유산청과 다양한 자연유산을 주제로 한 추가 시리즈를 지속적으로 기획해 선보일 예정이다.

한국 무형유산을 알리기 위한 아트 컬래버레이션도 적극적으로 진행하고 있다. 쿠키런: 킹덤은 새로운 캐릭터를 선보일 때마다 나전칠기, 분청사기, 한지공예 등 전통 무형유산 장인과 협업해 게임 속 캐릭터를 재해석한 작품을 선보인다.

최근에는 사일런트솔트 쿠키의 등장을 기념해 국가무형유산 제136호 김영조 낙화장과 컬래버를 진행했다. 김 장인은 달궈진 인두로 종이 위에 불의 흔적을 새겨 사일런트솔트 쿠키가 상징하는 침묵을 표현해냈다. 지난 6월에는 선봉장: 홀리베리 쿠키와 이터널슈가 쿠키를 주제로 화각장 이재만 장인, 자수장 최정인 장인이 협업 컬래버 작품을 선보이고 팝업 전시를 진행했다.

2025 사운드 아카이브 디 오케스트라 공연 모습. 넥슨 제공

넥슨에는 블루 아카이브가 팬들에게 이색적인 경험을 선사하고 있다. 블루 아카이브는 2023년 첫 단독 오케스트라를 선보인 이후 매년 OST 공연을 펼쳐오고 있다.

올해는 서울을 비롯해 인천, 부산, 광주, 대구 등 5개 도시에서 전국 투어 2025 사운드 아카이브: 디 오케스트라를 진행했으며 최근 성황리에 막을 내렸다. 무대에서는 최영선 지휘자와 밀레니엄 심포니 오케스트라가 함께해 콘스탄트 모데라토(Constant Moderato), 아오하루(Aoharu), 커넥티드 스카이(Connected Sky) 등 블루 아카이브를 대표하는 곡을 선보였으며 각 지역 공연별 다르게 연주되는 특별 곡으로 새로운 즐거움을 선사했다. 또 해금 협연 등 새로운 구성과 함께 공연장 내 대형 스크린에서 게임 영상 및 일러스트 등을 활용한 연출로 몰입감을 자아냈다. 총 10회차에 걸쳐 진행된 공연은 누적 1만2000여명의 관람객을 이끌며 성공적으로 마무리했다.

블루 아카이브는 게임 콘셉트를 차용해 꾸민 공식 테마 카페까지 운영하며 팬들의 호응을 얻고 있다. 블루 아카이브 테마 카페 메모리얼은 지난달 서울 아이파크몰 용산점 도파민 스테이션에 오픈했다. 팝업이 아닌 상설 운영이라는 점에서 크게 주목받았다.

카페는 게임 세계관을 체감할 수 있도록 디자인됐으며, 인기 캐릭터를 활용한 15종의 식음료 메뉴를 비롯해 메시지월, 대형 포토존 등 체험의 재미를 더하는 다양한 요소가 갖춰져 있다. 이와 함께 굿즈 스토어에서는 카페 메모리얼의 감성을 담은 오리지널 굿즈 23종을 판매하며, 모든 상품은 오프라인 매장에서만 구매할 수 있어 현장 방문의 특별함을 더한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]