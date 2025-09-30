남은 건 단 3자리뿐, 목숨 걸고 뛰어야 한다…파이널A 주인공을 가를 경우의 수는

사진=한국프로축구연맹 제공

‘하나은행 K리그1 2025’ 정규 라운드가 단 두 경기 남은 가운데, 파이널A 진출을 확정 지은 팀은 1위 전북과 2위 김천, 3위 대전까지 세 팀이다. 남은 파이널A 세 자리를 남겨놓고 4위 포항부터 10위 울산까지 총 7팀이 치열한 싸움을 펼친다.

가장 유리한 팀은 4위 포항(승점 48)이다. 포항은 남은 두 경기에서 승점을 1이라도 얻게 되면 다른 팀 결과와 상관없이 자력으로 파이널A를 확정하게 된다. 포항은 남은 경기에서 대전과 서울을 차례대로 만나는데, 올 시즌 두 팀을 상대로 각각 1승 1패를 거두며 팽팽한 모습을 보였기에 결과를 예측하기 어렵다. 포항 입장에선 33라운드 상대 서울이 승점 4 차이로 추격하고 있는 만큼, 32라운드에서 대전을 꺾고 여유롭게 파이널A 진출을 확정 짓는 게 중요하다.

5위 서울(승점 44)은 남은 두 경기를 모두 승리해야 자력으로 파이널A가 확정된다. 서울은 32라운드에서 수원FC를, 33라운드에서 포항을 차례대로 만난다. 파이널A 진출을 노리는 일곱 팀 가운데 남은 경기를 모두 경쟁팀과 치르는 것은 서울이 유일하다. 따라서 서울은 남은 두 경기는 승리 시 결정적, 패배 시 치명적인 결과를 얻게 되는 이른바 ‘승점 6점짜리’ 경기다. 서울은 올 시즌 수원FC를 상대로 2경기 모두 무승부를, 포항을 상대로는 1승 1패를 거뒀다. 마지막까지 긴장을 늦출 수 없다. 지난 시즌 김기동 감독 부임 후 5년 만에 파이널A에 진출하며 웃었던 기억에 이어 2년 연속 파이널A를 노린다.

사진=한국프로축구연맹 제공

6위 광주와 7위 강원은 현재 승점이 42점으로 같고, 다득점에서 광주(32골)가 강원(29골)에 세 골 차로 앞서있다. 양 팀 모두 아슬아슬하게 파이널A 진출권에 발을 걸치고 있어 남은 두 경기에 사활을 걸어야 한다.

먼저 광주는 대구, 울산을 차례대로 만난다. 만약 광주가 32라운드에서 대구를 이기고 강원이 안양에게 패하면 광주의 파이널A 진출이 유리해지는 만큼 광주는 대구전 승리가 매우 중요하다. 광주는 올 시즌 대구를 상대로 1승 1무로 앞서있어서 자신감도 충분하다. 광주가 파이널A에 진출한다면 지난 2023년 이후 2년 만이다.

7위 강원은 최근 다섯 경기에서 3승 1무 1패로 흐름이 좋다. 또한, 이 다섯 경기중 세 경기에서 무실점을 기록했을 정도로 최근 탄탄한 수비가 강점이다. 반대로 강원은 올 시즌 K리그1 최소 득점 팀으로 다득점에서 불리한데, 파이널A 진출을 위해서는 남은 경기에서 최대한 많은 골을 넣는 것이 중요하다. 강원은 32라운드에서 안양, 33라운드에서 대구를 차례대로 만난다. 두 팀 모두 강원보다 낮은 순위에 위치해 있지만, 최근 흐름이 좋은 상대인 만큼 방심할 수 없다.

사진=한국프로축구연맹 제공

8위 안양(승점 38)은 올 시즌 첫 K리그1 무대 입성에 이어 파이널A 진출의 기적을 노린다. 안양이 파이널A에 진출하기 위해서는 남은 두 경기를 모두 승리하거나 혹은 1승 1무를 거두고 광주와 강원의 결과를 지켜봐야 한다. 안양은 32라운드에서 파이널A 경쟁자 강원, 33라운드에서 이미 파이널A 행을 확정지은 김천을 차례대로 만난다. 따라서 안양에게는 강원전이 사실상 파이널A 진출의 결승전과도 같다. 안양은 최근 5경기에서 3승 2무로 상승세를 타고 있고, 올 시즌 강원과 상대 전적에서 2승으로 앞서있어 극적인 파이널A 진출을 충분히 노려볼 만하다.

마지막으로 9위 수원FC와 10위 울산은 나란히 승점이 37점으로 동률이지만 양 팀의 상황은 사뭇 다르다. 먼저 수원FC는 최근 2경기 연속 승리로 물이 올랐고, 간판 스트라이커 싸박이 직전 31라운드에서 멀티골을 터뜨리며 최다 득점 선두(15골)에 오르는 등 팀 분위기가 최고조다. 최근 흐름은 상위권 팀들이 부럽지 않을 정도다. 다만, 수원FC는 남은 경기에서 서울, 전북을 차례로 만나는 데 올 시즌 서울전 2무, 전북전 2패를 거둔 만큼 한 번도 승리한 적이 없는 팀들을 상대해야 하는 부담이 있다.

지난 시즌 K리그1 3연패를 달성한 울산에게 지금의 순위표는 낯설다. 울산은 2013년 K리그1 승강제 도입 이후 2015년을 제외하고 모두 파이널A에 진출했었는데, 올 시즌 구겨진 자존심을 회복하기 위해서는 파이널A 진출에 사활을 걸어야 한다. 울산의 남은 경기 상대는 이미 파이널A를 확정 지은 김천, 파이널A 경쟁을 펼치는 광주다. 울산은 올 시즌 김천을 상대로 1승 1패, 광주를 상대로 1승 1무를 거뒀던 만큼 시즌 전적에서는 밀리지 않는 상대들이다. 다만 울산은 최근 리그 6경기 연속 무승(3무 3패)으로 분위기가 처져있는 점, 주중 ACLE 원정으로 체력 안배 숙제가 있는 점 등이 숙제다.

수원FC와 울산이 파이널A에 진출하기 위해서는 남은 두 경기를 모두 승리하고 다른 팀들의 결과를 지켜봐야 한다. 실낱같은 희망이지만 양 팀 모두 마지막까지 긴장을 늦출 수 없다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

