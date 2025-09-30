지효, 파격적인 스타일링과 탄탄한 몸매…시크한 매력 발산

트와이스 지효가 감각적인 스타일과 당당한 분위기로 눈길을 끌었다. 사진 = 지효 SNS 계정

트와이스 지효가 감각적인 스타일과 당당한 분위기로 눈길을 끌었다.

지효는 29일 자신의 SNS에 별다른 설명없이 여러 장의 사진읠 게재했다.

트와이스 지효. 사진 = 지효 SNS 계정

공개된 사진 속 지효는 시크하면서도 당당한 눈빛과 여유로운 포즈로 단숨에 시선을 사로잡는다. 독특한 패턴의 톱과 반바지를 매치해 세련되면서도 대담한 스타일링을 완성, 특유의 건강미 넘치는 분위기로 섹시한 무드를 한층 끌어올렸다.

트와이스 지효. 사진 = 지효 SNS 계정

또 다른 사진에서는 상체 라인을 과감히 드러낸 브라톱 위에 찢어진 티셔츠를 착용해, 마치 무심한 듯 치명적인 매력을 발산했다. 스타일리시한 아이템 선택과 디테일한 연출이 어우러지며, 지효만의 개성과 감각이 돋보이는 룩을 완성했다.

한편, 지효가 속한 그룹 트와이스는 오는 10월 10일 스페셜 앨범 ‘TEN: The story Goes On’을 발매하며 데뷔 10주년을 기념한다. 또한 10월 18일에는 팬미팅 ‘10VE UNIVERSE’를 개최해 팬들과 뜻깊은 시간을 가질 예정이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]