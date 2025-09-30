‘예쁨’ 벗은 이즈나, 칼 갈았다…‘맘마미아’로 강렬한 도전 [SW현장]

그룹 이즈나가 30일 오후 6시 새 앨범 '낫 저스트 프리티'와 타이틀곡 '맘마미아'로 컴백한다. 웨이크원 제공

‘예쁨’을 내려놓고 ‘강렬함’을 입었다. 그룹 이즈나가 신곡 ‘맘마미아’로 올가을 가요계를 달군다.

30일 오후 서울 광진구 예스24라이브홀에서 그룹 이즈나의 두 번째 미니앨범 ‘낫 저스트 프리티(Not Just Pretty)’ 발매 기념 쇼케이스가 열렸다.

낫 저스트 프리티는 더 이상 하나의 이미지로 규정될 수 없는 이즈나의 다층적인 매력을 담은 앨범이다. ‘예쁘다’라는 프레임을 넘어 다양한 결의 감정으로 이즈나의 성장을 담았다.

타이틀곡 ‘Mamma Mia(맘마미아)’는 미니멀한 비트 위 중독성 있는 사운드가 돋보이는 곡. 세상의 참견에 굴하지 않고 자신의 직감을 믿고 당당하게 나아가는 소녀들의 이야기다.

강렬한 비트에 퍼포먼스가 가미된 ‘맘마미아’다. 멤버 마이는 “멤버들도 타이틀곡에 관해 고민을 많이 했다. 맘마미아로 무대하면 멋있을 것 같다는 생각이 들었다”고 타이틀곡 선정 이유를 밝혔다. 이어 코코는 “지금까지 활동한 곡중에 가장 어려운 안무다. 연습 할 때 불안함을 느끼기도 했지만, 성장한 팀워크 덕에 서로 도우며 극복할 수 있었다. 강렬하고 자신감 넘치는 퍼포먼스이다 보니 표정 연기가 어렵기는 했다”고 웃어 보였다.

미니멀한 비트로 수많은 K-POP 히트곡을 배출한 월드 클래스 프로듀서 테디를 비롯해 쿠시, 비비안 24 등이 프로듀싱을 맡았다. 데뷔 이후 선보였던 아련하고 몽환적인 모습은 내려놓고 당당한 보컬을 드러낸다. 최정은은 “테디 프로듀서님이 “‘아티스트는 너희니까 너희가 음악하면서 행복하면서 즐거워야 한다’고 조언해 주셨다”고 전했다.

7인조로 데뷔한 이즈나는 최근 멤버 윤지윤의 탈퇴로 6인조 체제로 재편됐다. 이와 관련해 유사랑은 “윤지윤과 함께하지 못해 아쉬움이 크지만 서로의 길을 응원해주고 있다”고 했다. 이에 앞서 멤버들은 “이즈나는 단합과 팀워크가 좋다. 더불어 각 멤버가 가진 다채로운 보컬, 퍼포먼스를 바탕으로 단단한 팀워크 속에서도 완성도 높은 무대를 만드는 것이 강점이다. 한 곡 한 곡 애정을 담아 준비한 만큼 이번 활동도 많은 기대와 관심 부탁드린다”고 포부를 다졌다.

데뷔 이후 이즈나 앨범 프로듀싱을 도맡아 작업하는 더블랙레이블 프로듀서진의 글로벌 활약이 눈부시다. 최근 넷플릭스 애니메이션 영화 케이팝 데몬 헌터스 OST가 전세계적인 사랑을 받고 있으며, 더블랙레이블 소속의 신인 미야오와 올데이프로젝트도 가요계에 신선한 존재감을 보여주고 있다.

유사랑은 “각자 확고한 매력과 색깔로 사랑받는 만큼, 우리는 우리만의 차별화된 매력을 보여드리기 위해 노력하고 있다”고 각오를 다졌다. 방지민 역시 “서로 진지한 피드백도 주고 받으며, 곡을 잘 소화해서 우리도 멋진 아티스트가 되자고 다짐했다. 좋은 부담감, 좋은 원동력이 되는 것 같다”고 의미를 찾았다.

오는 11월 데뷔 1주년을 맞는 이즈나다. 정세비는 “데뷔 초에는 무대 위에서 실수없이 잘 해내야겠다는 생각이 컸다면, 이제 팬들과 소통하며 무대를 행복하게 즐길 수 있는 방법을 알게 됐다”며 “데뷔 이후 음악방송 1위라는 값진 선물도 얻을 수 있었다. 멤버들과 초심 잃지 않고 무대를 사랑하는 마음을 잊지 말자고 이야기를 나눈다”고 답했다.

데뷔 1주년을 기념해 11월 8일과 9일 서울 한남동 블루스퀘어 SOL트래블홀에서, 오는 12월 9일부터 10일까지 치바현 마쿠하리 이벤트 홀에서 팬콘서트 개최를 준비하고 있다. 멤버들은 “데뷔 후 첫 팬콘서트인 만큼 팬들이 상상하지 못한 우리의 반전 매력을 담은 무대를 준비 중이다. 최초 공개되는 무대도 있으니 많은 기대 부탁드린다”고 당부했다.

새 앨범 ‘낫 저스트 프리티’와 타이틀곡 ‘맘마미아’ 뮤직비디오는 이날 오후 6시 공개된다. 이즈나는 ‘맘마미아’로 세상의 시선에 흔들리지 않고 ‘나는 내가 될 거야’라고 당당히 선언한다. 이즈나는 “강렬한 퍼포먼스로 컴백하다 보니 ‘퍼포먼스 괴물’이라는 수식어를 얻고 싶다”면서 “‘이번에 칼 갈았다’는 말을 들을 수 있도록 에너지를 쏟아 준비했으니 많은 관심 부탁드린다”고 당부했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

