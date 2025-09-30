황영웅 공식 팬카페 파라다이스 서울남부지부, 기부금 전달 및 봉사활동

사진=대한적십자사 서울지사

대한적십자사 서울지사(회장 권영규)는 가수 황영웅의 공식 팬카페 파라다이스 서울남부지부와 함께하는 ‘모두의 추석’ 나눔활동을 실시했다고 30일 밝혔다.

서울 은평구 적십자사 서울지사 서북봉사관출장소에는 15명의 황영웅 공식 팬카페 파라다이스 서울남부지부 회원들이 모여 적십자봉사원과 함께 직접 모둠전 등 추석명절 먹거리를 제작했다.

적십자봉사원들은 황영웅 공식 팬카페 파라다이스 서울남부지부의 기부금 1천만 원을 통해 마련된 호박전, 동태전 등 모둠전과 송편, 김장김치 5kg을 평소 결연을 맺고 정기적인 돌봄서비스를 제공하는 지역사회 취약계층 148세대에 전달하며 안부를 확인했다.

황영웅 공식 팬카페 파라다이스 서울남부지부 회원은 “가수 황영웅과 함께 팬들도 긴 연휴 때 더욱더 외로움을 느끼실 지역사회 홀몸어르신들께 힘이 되고 싶다”고 말했다.

박지연 적십자사 서울지사 서북봉사관장은 “기부와 봉사활동으로 선한 영향력을 전파하는 가수 황영웅 공식 팬카페 파라다이스 서울남부지부 회원분들의 성숙한 팬덤 문화에 감사하다”라고 말했다.

한편, 가수 황영웅은 산불 피해지원을 위해 기부하면서 대한적십자사 1억 원 이상 고액기부자 모임인 '레드크로스 아너스클럽'에 이름을 올리기도 했다.

황지혜 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]