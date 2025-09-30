스포츠윤리센터, 프로농구 소노 대상으로 스포츠윤리교육 실시

사진=스포츠윤리센터 제공

문화체육관광부 산하 스포츠윤리센터(이사장 박지영)는 지난 25일 고양시 고양종합운동장에서 프로농구 소노 선수단 및 코치진 40명과 함께 찾아가는 스포츠 윤리 교육을 실시했다.

국민체육진흥법에 근거한 이번 교육은 스포츠윤리센터 박희영 강사가 스포츠 인권 및 윤리에 대한 개념, 체육계 인권침해 예방 및 음주운전, 승부조작 예방 및 대처 방안 등을 주제로 선수 및 지도자와 함께 교육을 진행했다.

스포츠윤리센터는 올해 종목별 국가대표 선수단 및 종목단체 임직원을 포함, 프로와 아마추어 스포츠를 가리지 않고 올바른 스포츠 문화 조성을 위한 스포츠 윤리 교육을 진행하고 있다.

스포츠윤리센터는 “소노 프로농구단과 함께 진행한 이번 교육을 통해 프로 구단 선수 및 임직원을 포함한 체육인 모두가 안전하고 공정한 스포츠 환경에서 체육 활동에 전념할 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.

한편, 스포츠윤리센터는 체육인의 인권 및 윤리 의식 향상을 위해 온라인 및 오프라인(찾아가는 현장 교육)을 통한 (성)폭력 예방 교육, 스포츠 인권 교육 등 다양한 교육 커리큘럼을 제공하고 있다. 또한 ‘찾아가는 현장 교육’은 스포츠윤리센터 교육홈페이지 스포츠 윤리 런을 통해 신청하면 전문 강사 파견 및 강사비 전액 지원을 받을 수 있다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

