이장우♥조혜원, 밀리터리 웨딩룩?…웃음꽃 핀 웨딩 화보

사진= 이장우 SNS

배우 이장우가 연인 조혜원과 함께한 특별한 웨딩 화보를 공개하며 결혼 소식을 전했다.

이장우는 30일 자신의 SNS 채널을 통해 연인 조혜원과의 웨딩 촬영 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 두 사람은 클래식한 수트와 웨딩드레스를 입고 나란히 서 있으며, 밀리터리 스타일의 모자를 착용해 유쾌한 분위기를 더했다. 환한 미소로 카메라를 응시하는 두 사람의 모습에서 다가올 결혼을 앞둔 설렘이 묻어난다.

이장우는 사진과 함께 “여러분~ 저 장가갑니다! 결혼 전 마지막으로 시골 마을로 떠나, 강화도 어르신 그리고 많은 형 누나들과 함께한 보물찾기 여정! ‘시골마을 이장우’ 시즌 2, 오늘 밤 9시 MBC에서 처음 선보입니다! 기대해 주세요!”라고 덧붙이며, 방송 홍보도 잊지 않았다.

한편, 이장우는 오는 11월 조혜원과 결혼식을 올릴 예정이며 예능 프로그램 MBC ‘시골마을 이장우2’에서 시청자들과 만날 예정이다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]