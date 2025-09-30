‘마약 퇴출’ 박유천, 5억 배상 판결 잊었나…“저처럼 행복하길” 근황 눈길

사진= 박유천 SNS

가수 겸 배우 박유천(39)이 SNS를 통해 오랜만에 근황을 전했다.

박유천은 28일 개인 소셜미디어 계정을 통해 “나와 인연있는 분들. 모두들 저처럼 행복하길”이라는 짧은 글과 함께 사진 한 장을 게시했다.

공개된 사진 속 박유천은 수염을 기른 채 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 그는 현재 일본을 중심으로 활동을 이어가고 있는 것으로 알려졌다.

한편, 25일 서울고등법원 민사8-1부(재판장 김태호, 원익선, 최승원)는 박유천과 그의 연예 활동 법인 리씨엘로 측이 전 소속사 해브펀투게더에 5억 원을 배상해야 한다는 1심 판결을 유지했다. 이 판결은 박유천이 독자적으로 연예 활동을 진행한 것에 대한 손해배상 청구 소송의 결과다.

박유천은 2019년 필로폰 투약 혐의로 재판에 넘겨져 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고받은 바 있다. 당시 그는 기자회견을 열고 “결단코 마약을 하지 않았다. 만약 마약을 했다면 연예계를 은퇴하겠다”고 말했지만, 이후 마약 투약 사실이 밝혀지며 논란에 휩싸였다.

이후 박유천은 물의를 일으킨 데 대해 사과하고 연예계 은퇴 의사를 밝혔으나, 이후 활동을 재개하는 모습을 보이면서 비판을 받기도 했다.

2023년 12월에는 국세청이 발표한 고액·상습 체납자 명단에도 이름을 올렸다. 당시 박유천은 2016년 양도소득세 등 총 5건, 약 4억 900만 원의 세금을 납부하지 않아 명단에 포함된 것으로 확인됐다.

