점점 더 커지는 영향력…스포츠윤리센터, 올해 신고 급증

사진=스포츠윤리센터 제공

“약자의 목소리를 들어야죠.”

문화체육관광부 산하 스포츠윤리센터가 점차 영향력을 넓혀가고 있다. 체육계 비위 사건에 나서는 것은 물론, 피해자를 보호하고 예방하는 데에도 적극적으로 임하고 있다. 가장 중요한 것은 인식 개선이다. 보다 많은 이들에게 도움을 줄 수 있도록 문을 활짝 열었다.

스포츠윤리센터는 올해 1~8월 총 844건의 사건을 처리했다. 이 가운데 결론이 난 건 744건이다. 지난해 같은 기간(488사건)과 비교해 52.4%가 증가했다. 신고 사건 접수도 크게 늘었다. 이 기간 872건을 접수됐다. 지난해 이 기간엔 506건이 접수됐다. 72.3% 늘었다.

사진=스포츠윤리센터 제공

스포츠윤리센터가 설립된 것은 지난 2020년 8월이다. 체육의 공정성 확보와 체육인 인권 보호를 목표로 한다. 트라이애슬론(철인 3종) 유망주였던 최숙현의 죽음이 촉발제가 됐다. 최숙현은 그간 감독과 팀 닥터 등으로부터 지속적 가혹행위에 시달렸던 것으로 알려졌다.

새 정부 출범 이후 중요성이 더 부각되고 있다. 체육계 곳곳에서 터진 각종 인권 침해 사건에 대해 ‘무관용·일벌백계’ 원칙을 내세웠기 때문이다. 지난 1월 기존 공직유관단체서 기타 공공기관으로 전화됐으며 예산도 94억4000만원이 편성됐다. 지난해 대비 23% 증가된 수치다.

사진=스포츠윤리센터 제공

스포츠윤리센터 권위도 더욱 강화됐다. 8월부터 시행된 국민체육진흥법 개정안에 따라 범위가 넓어졌다. 체육단체에 대한 직접 조치 및 재조치 요구, 시정 명령 및 중·경징계 구분 요구, 센터 결정에 대한 이의신청제도 신설, 체육단체 재정지원 제한 요구 등을 할 수 있다.

전문성을 높이기 위해 인력도 충원했다. 조사관 13명을 증원한 부분이 대표적이다. 검찰, 경찰, 군 수사 경력자 출신 등 다양하다. 전문조사관과 일반조사관을 1대1로 매칭해 조사기법과 수사 노하우를 공유하고 있다. 지역사무소 인력도 확대, 현장 조사에도 더 힘을 싣고 있다. 아마추어 종목뿐 아니라 프로 쪽과도 꾸준히 연계해 스포츠 윤리 관련 교육도 이어가고 있다.

사진=스포츠윤리센터 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]