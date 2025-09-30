애즈원, 오늘(30일) 故이민 유작 발매…26년 여정의 마지막 노래

사진 = 브랜뉴뮤직 제공

R&B 듀오 애즈원(As One)이 故 이민의 생전 마지막 녹음을 담은 싱글로 팬들과 이별 인사를 나눈다.

애즈원 소속사 브랜뉴뮤직은 30일 오후 6시 디지털 싱글 ‘다만 널 사랑하고 있을 뿐이야’를 각종 음원 플랫폼을 통해 발매한다고 밝혔다. 이 곡은 지난달 갑작스럽게 세상을 떠난 멤버 이민(1978~2025)DML 유작으로, 그녀가 생전에 가장 아끼던 곡 중 하나다.

소속사에 따르면 이민이 이 곡을 “많이 애정하고 아꼈던 노래”라고 전했으며, 그녀는 보컬 기교보다는 담담하게 말하듯 부른 표현 방식에 집중했다고 한다. 특히 “한 소절, 한 단어 사이의 숨결과 여운에 집중해주시면 그 안에 담긴 감정을 더 깊게 느낄 수 있을 것이고 후반부로 갈수록 감정이 벅차오르는 흐름에 귀 기울이면 단순한 이별 노래가 아닌, 지금도 누군가를 묵묵히 사랑하고 있는 이야기로 다가올 것”이라고 말한 바 있다.

함께 공개되는 뮤직비디오는 애즈원의 26년 음악 여정을 돌아보는 영상과 함께, 이민과 크리스탈의 일상 속 따뜻한 추억이 담겨 팬들의 가슴을 울릴 예정이다.

특히 싱글 아트워크에는 최근 SBS ‘골 때리는 그녀들’을 통해 이민과의 우정을 나눈 가수 리사가 직접 그린 보라색 나비가 등장한다. 이에 대해 브랜뉴뮤직은 “이는 이민을 떠나보내던 날 장례식장에서 한 마리 보라색 나비가 곁을 맴돌았던 실제 일화를 바탕으로 해 고인을 향한 애틋한 마음을 담았다”고 전했다.

또한 이번 싱글의 수익금 일부는 故 이민이 생전 꾸준히 후원해온 동물권 보호 단체에 기부될 예정이다.

1999년 ‘Day by Day’로 데뷔한 애즈원은 ‘원하고 원망하죠’, ‘미안해야 하는 거니’, ‘너만은 모르길’, ‘십이야(十二夜)’ 등 수많은 명곡을 발표하며 한국 R&B 음악의 중심에 선 팀으로 평가받는다. 서정적인 보컬과 세련된 화음으로 R&B와 발라드의 경계를 허물었다는 평가를 받는다.

