SK, 2025~2026시즌 슬로건 및 포스터 공개

프로농구 SK는 다음 달 5일 오후 2시 KT와의 2025~2026 LG전자 프로농구 홈 개막을 맞아 슬로건과 포스터를 공개했다.

팬과 함께 끝까지 승리를 위해 포기하지 않는 정신으로 4번째 우승을 이루겠다는 의지를 담아 ‘SK Win! TOGETHER ‘TlL IT’s OVER’를 2025~2026시즌 슬로건으로 정했다.

SK만의 상징적 인트로 쇼는 국내 최정상 래퍼이자 프로듀서로, 쇼미더머니 6와 7에 참가한 바 있는 인기 래퍼 블랙나인(Black Nine)과의 협업을 통해 만든 영상을 학생체육관 천장과 코트에서 동시에 표출될 예정이며, SK나이츠만의 특화된 스턴트 치어리딩 퍼포먼스와 팀의 새로운 응원가 및 선수 테마송도 이날 함께 선보일 예정이다.

SK는 아웃도어 전문브랜드인 BFL과의 협업을 통해 지난 시즌부터 운영해온 버팔로 캠핑존도 더욱 안락하게 업그레이드해 운영할 예정이며 푸드코트 역시 새로운 메뉴를 추가로 출시할 예정이다.

홈 개막전을 맞아 모든 입장 팬에게 친환경 클래퍼를 제공하며, 팬을 위한 경품도 봄소와소파, SK텔레콤 키즈폰, BFL의 캠핑 용품, 허쉬 초콜릿 제품 등을 포함해 다양한 경품 라인을 확보해 시즌 동안 새로운 이벤트 등을 통해 팬들에게 제공한다.

