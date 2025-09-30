“전국이 들썩인다” 임영웅, 오늘(30일) 대전 티켓 오픈…예매 전쟁 예고

사진= 임영웅. 물고기 뮤직 제공

가수 임영웅이 2025 전국투어 콘서트 ‘IM HERO’를 앞두고 전 지역 매진 행렬을 이어가며 다시 한 번 독보적인 티켓 파워를 증명했다.

30일 오후 8시 티켓 예매 플랫폼 NOL 티켓을 통해 대전 공연의 예매가 시작된다. 앞서 인천, 대구, 서울, 광주 등 모든 지역의 전 회차 티켓이 초고속 매진된 만큼, 대전 역시 치열한 경쟁이 예상된다.

특히 임영웅은 이번 콘서트를 통해 전 세대를 아우를 무대 구성과 더욱 짙어진 감성을 예고하며 기대감을 높이고 있다. 그의 전국투어는 ‘흥행 보증 수표’라는 별명에 걸맞게 각 도시마다 팬들의 폭발적인 반응을 얻고 있다.

정규 2집 ‘IM HERO 2’로도 큰 사랑을 받고 있는 그는 타이틀곡 ‘순간을 영원처럼’을 비롯해 자작곡 ‘ULSSIGU’, 수록곡 ‘답장을 보낸지’, ‘그댈 위한 멜로디’ 등으로 다채로운 매력을 선보이고 있다.

이번 투어는 10월 17~19일 인천 송도컨벤시아 공연을 시작으로 대구(11월 7~9일), 서울(11월 21~23일, 11월 28~30일), 광주(12월 19~21일), 대전(26년 1월 2~4일), 다시 서울(26년 1월 16~18일), 부산(26년 2월 6~8일) 순으로 진행되며 하늘빛 감동의 무대가 이어질 예정이다.

