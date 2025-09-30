하이로닉 ‘브이로 어드밴스’, 젋은미용의사의학회 HIFU 포럼서 기술력 조명

미용의료기기 제조∙판매업체 하이로닉은 서울 비티큐의원(BTQ의원)에서 개최된 젊은미용의사의학회의 미용의학 혁신포럼에 참가했다고 30일 밝혔다.

젊은미용의사의학회는 미용의학 분야의 새로운 흐름을 주도하는 젊은 의료진들이 주축이 되어 만든 학술 단체로, 장비와 시술에 대한 객관적 비교와 활발한 토론의 장을 마련하여 학문적 교류의 허브로 자리매김하고 있다.

이번 포럼에서는 업계를 대표하는 4종의 HIFU 장비가 참여했으며, 각 장비에 정통한 전문의들이 발표와 라이브 데모를 맡았다. 하이로닉(대표 이진우)의 고강도 집속초음파 리프팅 장비 ‘브이로 어드밴스(V-RO ADVANCE)’는 비티큐의원 이승민 원장이 발표를 맡아, 장비의 에너지 전달 방식과 시술 깊이, 통증 조절 기술 등을 객관적으로 소개했다.

브이로 어드밴스는 멀티 레이어 방식의 초음파 에너지를 피부 깊이에 따라 정밀하게 전달하는 것이 특징이다. 마이크로 포커싱 기술을 기반으로 피부 탄력 개선 및 리프팅 효과를 유도하는 고강도 집속초음파 시스템(HIFU, High Intensity Focused Ultrasound) 장비다.

행사는 장비별 발표 세션과 더불어 실제 시술 장면을 공유하는 라이브 데모, 자유 체험 세션까지 이어지며 의료진들 간의 활발한 교류가 이루어졌다. 학회 측은 “이번 제5회 포럼은 다양한 HIFU 장비를 한자리에 모아 비교할 수 있었던 유의미한 자리였다”며, “앞으로도 젊은미용의사의학회는 시술법과 장비에 대한 객관적인 검토와 임상적 논의를 통해 국내 미용의학 분야의 학술적 성장에 지속적으로 기여할 예정”이라고 전했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

