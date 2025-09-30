김수현 측 “故 김새론과 군 시절 연애 아냐” 당시 연인에게 쓴 일기 공개

사진 = 배우 김수현이 기자회견에 등장한 모습. 뉴시스 제공

배우 김수현이 故 김새론과 군 복무 중 연애를 했다는 의혹에 대해 이를 반박할 수 있는 증거로 군 시절 연인에게 보낸 편지를 제시했다.

30일 김수현의 형사 사건을 담당 중인 고상록 변호사(법무법인 필)는 유튜브 채널 ‘진격의고변’ 게시물 탭을 통해 장문의 입장문을 공개했다.

고 변호사는 “배우의 훼손된 명예를 회복하고 왜곡된 사실을 바로잡기 위해, 소속사를 통해 확인한 사실과 객관적 자료를 면밀히 검증·확인한 결과를 토대로 이 글을 작성하게 됐다”고 전했다.

고 변호사는 김수현과 故 김새론은 2019년부터 교제했다고 다시 한번 강조한 뒤 “공개된 모든 객관적 자료는 배우와 고인의 관계가 2019년 여름 시작되어 이듬해 종료됐음을 일관되게 뒷받침한다. 배우가 보낸 엽서 역시 고인이 이미 성인일 때 작성된 것이다. 공개된 교제 당시 영상에서도 교제 당시 배우가 고인을 배려하고 존중한 모습만 확인될 뿐, 가로세로연구소가 주장한 변태적 소아성애의 흔적은 발견되지 않는다”라고 밝혔다.

이어 김수현이 군 복무 중 교제한 연인에게 남긴 편지들도 보유하고 있다며 “알려진 대로, 배우에게는 2016년부터 2019년 봄까지 교제한 실제 연인이 있었다. 군 시절 내내 틈날 때마다 연인에게 전화를 걸어 통화했고, 매일같이 연인에 대한 마음을 글로 적었다. 그 일기 형식의 편지를 휴가 때마다 들고 나와 연인에게 보여주고 교류를 한 자료가 있다”고 설명했다.

또한 “당시 배우가 연인에게 쓴 편지들을 보면 고인에게 보낸 내용과 대비되는 부분이 있다. 연인에게는 ‘사랑한다’ 등의 표현을 하고 고 김새론에겐 그날의 감상과 날씨, 군대 생활 이런 것들을 담았다”고 덧붙였다.

마지막으로 고 변호사는 “현재 배우가 겪는 피해는 조직적이고 악질적인 사이버 범죄에서 비롯된 것이다. 가짜뉴스는 콘텐츠가 아니라 범죄다. 이제는 사이버 조직폭력을 사회 전체가 직시하고 단호히 제어해야 한다”고 강하게 비판했다.

