“키스가 집을 떠났다” 니콜 키드먼, 결혼 19년만 별거

사진= 니콜 키드먼, 키스 어번의 모습. 뉴시스 제공

할리우드 배우 니콜 키드먼(58)과 가수 키스 어번(57)이 결혼 19년 만에 별거 중인 것으로 전해졌다.

미국 연예 매체 TMZ는 9월 29일(현지 시간) “두 사람이 올여름 초부터 각자의 공간에서 생활하고 있다”고 보도했다.

보도에 따르면 키스 어번은 미국 내슈빌에 별도의 거처를 마련하고 가족이 살고 있는 집을 떠난 상태다. 현재 니콜 키드먼은 두 자녀를 돌보며 혼자 가족을 책임지고 있는 것으로 알려졌다. 소식통은 “키스가 집을 떠난 이후 어려운 시기 동안 가족을 지탱하고 있다”고 전했다.

별거 사유에 대해서는 구체적으로 밝혀지지 않았지만, “일방적인 결정”이라는 점에서 키드먼이 별거를 원하지 않았으며 결혼을 유지하기 위해 노력 중이라는 전언이다.

또 다른 관계자는 “이혼 여부는 아직 결정되지 않았다”고 덧붙였다.

한편, 키드먼과 어번은 2006년 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다. 자녀는 각각 17세와 14세로 알려졌다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]