‘한계를 넘어 하나된 Reds’… 북중미 월드컵 태극전사 공식 슬로건

2026 북중미 월드컵에 나서는 한국 축구대표팀을 응원할 공식 슬로건이 ‘한계를 넘어 하나된 Reds’로 확정됐다.

30일 대한축구협회에 따르면 이번 슬로건은 총 1만4575건이 접수된 공모전을 통해 선정됐다. 심사 과정에서는 ▲대중성 ▲독창성 ▲확장성 ▲진정성 등을 종합적으로 고려했으며, 팬 참여와 전문가 평가가 함께 반영됐다.

특히 이번 공모전은 팬 참여 비중을 대폭 확대됐다. 협회는 최초로 ‘PlayKFA’ 인스타그램을 통해 26명의 팬 심사위원단을 모집해 자유로운 의견을 수렴했다. 온라인 투표를 통해 더 많은 팬들이 직접 참여할 수 있도록 했다.

전문가 심사위원단은 협회뿐 아니라 언론인, 붉은악마, 제일기획 등 다양한 분야의 인사로 구성해 공정성과 객관성을 높였다. 최종 선정은 ▲온라인 팬투표(30%) ▲팬 심사위원단(30%) ▲전문가 심사위원단(40%)을 합산해 이뤄졌다.

선정된 슬로건은 대표팀의 도전 정신과 팬들의 하나 된 열정을 함축적으로 담았다는 평가를 받는다. 경기장에서 함께 외칠 때 울림이 크고, 향후 응원가, 공식 상품, 현장 프로모션 등으로의 확장성도 기대된다. ‘한계를 넘어’의 ‘한(限)’ 자에는 숫자 26(2026년)을 연상케 하는 디자인 요소를 반영했다. 슬로건 서체 역시 부드러움과 강함을 동시에 표현해 대한민국 대표팀의 축구 철학을 담아냈다.

대한축구협회 관계자는 “한계를 넘어 하나된 Reds는 선수와 팬이 공유하는 대한민국 축구의 정신”이라며 “이 슬로건 아래 팬들과 함께 새로운 역사를 써 내려가겠다”고 전했다.

한편, 공모전 대상 수상자에게는 2026 북중미 월드컵 관람 패키지(항공권·조별리그 1경기 티켓)가 제공된다.

▲역대 대한민국 공식 응원 슬로건

2002년 : Be the Reds

2006년 : Reds go together

2010년 : 승리의 함성, 하나된 한국

2014년 : 즐겨라 대한민국

2018년 : We, the Reds

2022년 : 더 뜨겁게, The Reds

2026년 : 한계를 넘어 하나된 Reds

