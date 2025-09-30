옛서울역 100주년 특별기획전…현 서울역사와 연결통로 최초 개방

문화체육관광부는 구 서울역사 준공 100주년을 기념해 오는 11월30일까지 문화역서울284 전관과 커넥트플레이스 서울역점 야외 공간에서 특별기획전 ‘백년과 하루: 기억에서 상상으로’를 개최한다고 30일 밝혔다.

1925년 경성역으로 준공된 옛 서울역사는 한국에서 가장 오래된 철도 건축물로서 1947년 서울역이 된 이후 교통과 물류의 중심 역할을 했다. 2004년 고속철도(KTX) 개통에 따라 현재의 서울역사로 철도역 기능이 이관된 후 현재는 1925년 준공 당시의 모습으로 복원, 복합문화공간(문화역서울284)으로 운영되고 있다.

이번 전시는 옛 서울역의 지난 100년을 돌아보고 현재의 시선으로 새롭게 보며 서울역의 미래를 상상할 수 있도록 3가지 주제로 나누어 구성했다. 3등 대합실에서 옛 서울역이 갖는 역사적 의미를 담은 주요 사진과 김수자·신미경·이수경 등 현대 작가의 예술작품을 함께 선보인다. 이어지는 서측 복도에서는 서울역 100년사를 한눈에 돌아볼 수 있는 사료와 영상을 소장품과 연계해 전시한다.

1, 2등 대합실에서는 당시 판매했던 맥주와 커피, 간식 등을 새롭게 회상할 수 있도록 시식(음) 행사를 연다. 당시 귀빈을 위해 마련했던 고급 인테리어를 활용한 귀빈실과 귀빈예비실에서는 현대의 가구와 패션으로 옛 서울역이 가진 심미적 공간을 재조명한다. 부인대합실에서는 서울역을 주제로 선정해 재구성한 음악을 들을 수 있다. 역장실에서는 서울역을 거쳐 간 역사적 인물들의 이야기를 만날 수 있다.

그릴과 그릴준비실은 관람객이 서울역의 미래를 글로 상상해 보는 참여형 공간으로 구성했다. 서울역에서 발견된 조선말 큰사전 원고를 전시해 한글과 우리말의 가치를 되새기고 서울역을 배경으로 한 다양한 문학작품을 소개한다. 독립서점들의 추천 도서 100여권을 비치하고 저자 강연 등 연계 프로그램을 운영한다. 전시 관람을 마치고 나가는 소식당에서는 현재는 단절된 남북철도와 유라시아 횡단철도까지 연결된 모습을 보여주면서 통일 이후 아시아와 유럽을 잇는 국제적 철도역으로서의 서울역의 미래상을 제시한다.

옛 서울역 준공 100주년을 계기로 근대 철도역이라는 문화유산 가치를 높이고자 그동안 외부에 개방하지 않았던 옛 서울역과 신 고속철도 서울역사의 연결 통로를 최초로 개방한다. 서울역을 경유하는 KTX 이용 승객은 연결 통로를 거쳐 역사 내에서 문화역서울284로 진입해 전시를 관람할 수 있다. 전시 관람객 또한 문화역서울284 내부에서 연결 통로로 서울역으로 이동해 열차를 탈 수 있다. 이번 전시 기간 중 연결 통로 이용 현황을 분석하고 그 결과를 토대로 내년부터는 구-신 서울역사 간 연결 통로 상시 개방을 추진한다. 아울러 커넥트플레이스 서울역점 야외 공간에서 서울역을 활용한 미디어 작품 전시 등 다채로운 볼거리를 제공한다.

김영수 문체부 제1차관은 “이번 전시를 통해 교통과 물류의 중심으로 한국 근현대사 발전과 함께한 귀중한 유산인 옛 서울역이 지닌 건축적·사회적 가치를 되새기고 문화적 자산으로서의 발전 가능성을 확인할 수 있길 바란다”고 밝혔다.

