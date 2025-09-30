네이트, 추석 특별 이벤트 ‘종합선물세트’ 공개…세대 공감 사연 모아

추석맞이 ‘네이트 판’ 올타임 레전드 이벤트. 이미지=네이트커뮤니케이션즈

네이트커뮤니케이션즈(대표 이종성, 이하 네이트)는 민족 대명절 추석을 맞아 자사 대표 서비스인 ‘네이트 판’과 ‘네이트 오늘’에서 풍성한 즐길 거리와 따뜻한 마음을 나눌 수 있는 특별 이벤트를 진행한다고 30일 밝혔다.

이번 이벤트는 2025년 긴 추석 연휴를 맞아 온 가족이 함께 즐길 수 있는 공감대를 형성하고 소중한 이들에게 따뜻한 마음을 전할 기회를 제공하기 위해 기획됐다.

이번 이벤트의 핵심인 ‘추석 특별 판 레전드’는 그동안 각종 온라인 플랫폼과 SNS에서 화제가 되며 구전되던 레전드 이야기들의 원조인 ‘네이트 판’의 명작 사연들을 한데 모아 선보이는 특별 기획전이다.

네이트는 10월 2일부터 13일까지 특별 페이지를 개설하여 네티즌들을 울고 웃게 만든 역대급 사연들을 사용자들이 쉽고 편하게 감상할 수 있도록 제공한다.

특히, 엄선된 사연들을 10월 2일, 5일, 8일 총 3회에 걸쳐 순차적으로 공개하는 시리즈 형태로 구성하여 지속적인 관심과 재방문을 유도할 계획이다. 각 회차는 테마별로 구성된 다양한 장르의 사연들로 채워져 매번 새로운 재미를 선사할 예정이다.

이를 통해 사용자들은 흩어져 있던 레전드 사연들을 ‘원조 맛집’ ‘네이트 판’에서 한 번에 즐기는 원스톱 서비스를 경험하게 된다. 네이트컴즈는 이번 기획전이 긴 추석 연휴 동안 온 가족이 함께 공감하고 웃고 위로받을 수 있는 건전하고 재미있는 볼거리로서의 가치를 제공할 것으로 기대하고 있다.

포털 메인에 띄우는 특별한 마음, ‘네이트 오늘’ 90% 할인으로 부담 없이 따뜻한 마음을 전하는 명절의 의미를 더하기 위해 AI기반 사용자 참여형 서비스 ‘네이트 오늘’의 특별 할인 프로모션도 함께 진행된다.

10월 1일부터 14일까지 진행되는 이번 프로모션은 기존 서비스 이용권의 90% 할인된 가격에 제공하는 파격적인 혜택을 담았다. 사용자들은 할인된 가격에도 AI 사진 자동 변환 기능을 포함한 모든 서비스를 동일하게 이용하며 완성도 높은 추석 메시지를 제작할 수 있다.

‘네이트 오늘’은 ▲추석 인사 ▲가족 감사 ▲부모님 축하 ▲응원 등 명절에 활용하기 좋은 다양한 상황별 메시지 카테고리를 지원하여, 사용자가 더욱 쉽고 특별하게 감사의 마음을 전할 수 있도록 돕는다. 제작된 메시지는 네이트 모바일 메인 화면 노출을 통해 더 많은 가족과 친지들에게 전달되어 특별한 추석의 추억을 선사할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

네이트 관계자는 “이번 추석 이벤트는 대한민국 온라인 스토리의 중심인 ‘네이트 판’을 통해 세대가 함께 공감하는 즐거움을 나누고, ‘네이트 오늘’을 통해 소중한 사람들에게 따뜻한 마음을 전하는 의미 있는 명절이 되길 바라는 마음으로 준비했다”라며, “앞으로도 사용자들의 일상에 즐거움과 위로를 더하는 다채로운 서비스를 선보일 것”이라고 전했다.

황지혜 기자

