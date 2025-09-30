초대 우승팀은? 퓨처스 챔피언 결정전 결승전… 마법사와 불사조 격돌

사진=KBO 제공

2025 퓨처스리그(2군) 챔피언 결정전 초대 챔피언을 놓고 운명의 일전을 벌인다. KT와 국군체육부대(상무)가 맞붙는다.

한국야구위원회(KBO)는 “퓨처스리그 초대 챔피언이 결정될 두 팀의 결승전은 10월1일 오후 7시 고척스카이돔에서 열리며, 결승전은 온라인동영상서비스(OTT) TVING과 tvN SPORTS 및 KBO 유튜브를 통해 중계된다”고 밝혔다.

지난 29일 열린 2025 퓨처스리그 챔피언 결정전 준결승전에서 남부리그 2위 KT는 북부리그 1위 한화를, 남부리그 1위 상무는 북부리그 2위 LG를 꺾고 각각 결승 진출에 성공했다.

KT는 서산에서 열린 한화와의 경기에서 홈런 3방 등 장타력을 앞세워 승리를 거두었다. 2-4로 뒤진 7회 초 공격에서 이용현이 3점홈런을 터뜨리며 역전에 성공했고, 이어진 8회 초 공격에서 강민성이 만루홈런을 터뜨려 승부에 쐐기를 박았다. KT가 최종 10-6으로 이겼다.

상무는 문경에서 열린 LG와의 경기에서 선발투수 김동주가 6이닝 2실점으로 호투하고, 4번타자 이재원이 3-2로 앞선 3회 말 승기를 가져오는 결정적인 쐐기 투런포를 때려내며 5-2로 승리했다.

상대전적은 마법사가 아닌 불사조에게 웃는다. 올 시즌 13차례 맞대결을 펼친 가운데 상무가 KT에 9승4패로 우위를 보이고 있다. 상무는 퓨처스리그 11개 구단 중 유일하게 팀 타율 3할(0.317)을 넘기는 등 막강한 공격력을 보였다. 이에 맞서는 KT는 팀 평균자책점 4.57로 한화에 이어 2번째로 낮은 평균자책점을 기록하고 있다. 한편, 올 시즌 타율 0.412를 기록하며 8년만에 4할대로 퓨처스리그 수위타자에 오른 상무 류현인이 원 소속팀인 KT를 상대로 경기를 펼치게 되는 흥미로운 장면이 연출되게 됐다.

한편 2025 퓨처스리그 챔피언결정전은 30일 오후 2시부터 NOL 티켓에서 예매할 수 있다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]