한성모터스, 사직구장서 ‘최후의 1인 벤츠를 잡아라’ 이벤트 개최

메르세데스-벤츠 공식 딜러 한성모터스는 지난 26일 부산 사직야구장에서 열린 롯데 자이언츠 시즌 마지막 홈경기에서 고객 대상 특별 이벤트 ‘최후의 1인 벤츠를 잡아라’를 성황리에 마쳤다고 30일 밝혔다.

이번 이벤트는 시즌 내내 야구팬들의 뜨거운 호응을 얻어온 ‘벤츠를 잡아라’ 프로그램의 피날레 행사로, 경기 5회말 종료 후 클리닝 타임을 활용한 현장 추첨을 통해 최종 당첨자가 선정됐다. 관중들의 환호 속에 행운의 주인공이 발표되었으며, 당첨자에게는 약 5천만 원 상당의 메르세데스-벤츠 A 220 해치백 차량이 경품으로 제공됐다. 시상은 메르세데스-벤츠 한성모터스 남천전시장 김우태 지점장이 직접 맡아 현장의 의미를 더했다.

한성모터스와 롯데 자이언츠는 2016년부터 약 10년간 파트너십을 이어오며 다채로운 참여형 이벤트를 통해 팬들과의 접점을 확대해왔다. 올해는 특히 ▲패밀리 야구 페스티벌 ▲한성모터스 매치데이 등의 프로그램을 성공적으로 운영하며, 야구팬들에게 색다른 즐거움과 한성모터스만의 차별화된 브랜드 경험을 선사한 바 있다.

‘벤츠를 잡아라’의 경우 매 시즌 꾸준히 개최되며 야구팬들에게 색다른 즐거움을 제공하는 대표적인 프로그램으로 자리잡았다. 이번 시즌 역시 많은 팬들의 참여와 관심 속에 성공적으로 마무리되며, 지역사회와 함께하는 한성모터스의 브랜드 철학을 다시 한번 입증했다.

한성모터스 배규환 대표이사는 “매년 시즌 마지막 홈경기를 지역 팬들과 함께하는 특별한 이벤트로 장식할 수 있어 뜻깊게 생각한다”며, “앞으로도 롯데 자이언츠와 함께 고객과 팬들이 더 큰 즐거움과 특별한 경험을 누릴 수 있도록 다양한 활동을 이어가겠다”고 전했다.

한편, 한성모터스는 지난 5월에 진행된 ‘메르세데스-벤츠 코리아 2024 딜러 어워드(2024 Dealer Awards)’에서 ‘올해의 딜러사(Dealer Group of the Year)’를 포함해 총 12개 부문을 수상하는 쾌거를 거뒀다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

