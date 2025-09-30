렐루게임즈 ‘미메시스’, 내달 27일 얼리 액세스 출시 확정

미메시스 이미지. 크래프톤 제공

크래프톤의 크리에이티브 스튜디오 렐루게임즈가 신작 미메시스(MIMESIS)의 얼리 엑세스(앞서 해보기) 출시 일정과 함께 신규 런칭 트레일러를 공개했다.

30일 렐루게임즈에 따르면 협동 공포 게임 미메시스의 얼리 엑세스 버전이 오는 10월27일 출시한다.

미메시스는 지난 6월 비공개 베타 테스트와 스팀 넥스트 페스트를 통해 첫 선을 보였다. 특히 스팀 넥스트 페스트에서 인기 데모 4위를 기록하며 글로벌 게이머들 사이에서 큰 주목을 받았다.

얼리 액세스 버전에서는 신규 맵과 몬스터, 자원(스크랩) 등 다양한 콘텐츠가 추가된다. 이용자는 친구들과 함께 협동 플레이를 펼치며, 플레이어의 목소리와 행동을 모방하는 미메시스 AI와 심리전을 경험할 수 있다.

렐루게임즈는 얼리 액세스 출시 전 10일부터 13일까지 파이널 비공개 베타 테스트(CBT)도 진행한다. 이번 테스트는 게임 완성도를 높이고 안정성을 검증하기 위한 최종 점검 단계다.

미메시스 파이널 테스트 참여자에게는 커뮤니티 현지화(로컬라이제이션) 챌린지 참여 기회가 제공된다. 이 프로그램은 단순한 번역 검수(LQA)를 넘어, 유저가 직접 의견을 제시해 오번역이나 문화적 맥락의 차이를 개선하는 참여형 현지화 방식으로 진행된다. 해당 커뮤니티 챌린지는 10월14일까지 진행되며, 렐루게임즈는 이를 통해 이용자들의 목소리를 적극 반영하고 더 높은 몰입감을 제공한다는 계획이다.

렐루게임즈 관계자는 “미메시스는 친구들과 함께하는 협동 속에서 신뢰가 가장 큰 함정이 되는 순간을 경험할 수 있는 게임”이라며 “얼리 액세스를 통해 전 세계 게이머들과 본격적으로 만날 수 있기를 기대한다”고 말했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

