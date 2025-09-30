럭셔리 라이프스타일을 담다, 더 시에나 어메니티 5종 선물 구성

더 시에나 그룹이 호캉스를 즐기는 이들에게 특별한 감동을 줄 수 있는 ‘더 시에나 어메니티’ 를추석 명절 선물로 제안한다.

더 시에나 어메니티는 이탈리아 시에나의 감성과 철학을 담은 코스메틱 브랜드로 고급스러운 시그니처 향과 이탈리아 비건 인증을 받은 엄선된 성분을 기반으로, 어린이부터 민감한 피부의 성인까지 모두 안심하고 사용할 수 있는 제품 5종으로 구성으로 판매가는 395,000이다.

과일 열매, 레몬의 시그니처 향을 비롯해 이탈리아 Origin, 제조사 원료인 아누카 애플, 산펠레그리노 탄산수, 그린티 카페인 등 이탈리아 남부를 연상 시키는 성분으로 제작되어 풍요로움과 여유를 지향하는 더 시에나의 브랜드 스토리와 휴양 경험을 극대화했다.

더불어 모든 제품은 이탈리아 V-LABEL 비건 인증을 획득했으며, 피부과 저자극 테스트를 완료해 어린이와 민감성 피부를 포함한 모든 고객이 안심하고 사용할 수 있다.

샴푸, 트리트먼트, 바디로션, 바디워시, 클렌저로 구성된 5종 프리미엄 제품을 만날 수 있다.

더 시에나 관계자는 “더 시에나 어메니티는 리조트에서 느낄 수 있는 품격과 휴양의 가치를 함께 담아냈다.” 라며 “모든 순간속에서도 품격 있는 웰니스 경험을 만끽하시기 바란다.”라고 전했다.

