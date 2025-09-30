KOVO, 진에어와 V리그 타이틀 스폰서 계약

한국배구연맹(KOVO)이 진에어와 손잡는다. 진에어가 프로배구 V리그 타이틀 스폰서를 맡는다.

KOVO는 “진에어와 프로배구 V리그 타이틀 스폰서 계약을 체결했다”고 30일 밝혔다. 계약기간은 1+1으로 2025~2026시즌부터 2026~2027시즌까지 최대 2시즌 동안 동행한다.

진에어는 아시아를 대표하는 실용 항공사다. 2008년 1월 창립 이후 ‘Fly, better fly’라는 슬로건을 바탕으로 경제적, 사회적, 환경적 책임을 다하고 지속 가능한 성장을 이루고 있다. 고객에게 차별화된 서비스와 즐거움을 제공하면서 합리적인 소비자가 선택하는 스마트한 항공사로도 자리매김 중이다.

KOVO는 한국 프로배구의 지속적인 발전과 한국배구의 국제 경쟁력 강화, V리그의 관중 증대 등 진에어와 함께 다양한 마케팅 활동을 펼칠 계획이다.

진에어 관계자는 “전 국민의 사랑을 받는 배구를 통해 많은 분들과 더 가까이 소통해 더욱 사랑받는 항공사로 발전해 가겠다”라고 전했다.

KOVO는 “진에어와 함께 손을 잡게 돼 기쁜 마음이다. 아시아를 대표하는 항공사와 함께 V리그는 물론 한국배구의 발전을 위해 최선의 노력을 기울일 예정이다”라고 했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

