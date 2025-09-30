케데헌 ‘골든’, 美 빌보드 ‘핫100’ 7주째 1위

케이팝 데몬 헌터스 OST 골든(Golden)이 미국 빌보드 메인 싱글차트에서 7주째 1위를 달성했다.

30일 빌보드에 따르면, 넷플릭스 애니메이션 영화 케이팝 데몬 헌터스 OST로 작품 속 가상 걸그룹 헌트릭스가 부른 골든이 지난주에 이어 10월4일 자 핫100 차트 정상을 차지했다.

14주 연속 차트에 진입한 골든은 6주 연속 1위이자, 비연속 통산 7주째 1위에 올랐다. 골든 외에 핫100에서 7주 이상 1위를 기록한 K-팝은 그룹 방탄소년단의 버터(Butter, 10주)가 유일하다.

핫100 순위는 미국 스트리밍, 라디오 방송 그리고 판매 데이터 등을 총합해 집계한다. 골든은 19~25일 미국에서 스트리밍 3380만 회(전주 대비 5% 증가), 라디오 에어플레이 청취자 노출 3390만 회(11% 증가), 판매량 8000장(2% 증가)을 기록했다.

스트리밍 송 차트에서는 10주 연속 1위에 올랐으며, 디지털 송 세일즈 차트에선 2위를 지켰다. 라디오 송 차트에서는 16위에서 9위로 상승했다. 애니메이션 캐릭터 가수가 라디오 송 차트에서 10위권 안에 든 것은 이번이 처음이다.

핫100 차트가 생긴 이래 67년 역사에서 애니메이션 캐릭터 가수의 곡으로는 최장 기간 1위에 오른 곡에 오른 골든은 이번 주 1위로 해당 기록을 자체 경신했다. 그뿐만 아니라 사운드트랙 중 9번째 최장 1위 기록도 갖게 됐다.

이번 주 차트에서는 골든을 포함해 헌트릭스의 라이벌 그룹 사자보이즈가 부른 소다팝(Soda Pop, 3위), 유어 아이돌(Your Idol, 5위) 모두 톱5 안에 들었다. 해당 차트 자체 최고 순위다.

케데헌은 K-팝 아이돌 그룹 헌트릭스가 악령을 물리치고 노래로 세상을 보호하는 이야기다. K-팝을 비롯해 한국의 문화를 흥미롭게 담아냈다는 평가를 받고 있다. 역대 넷플릭스 콘텐츠 중 시청 수 1위에 오르며 오징어게임, 웬즈데이 등의 인기작을 제치고 글로벌 흥행을 유지하고 있다.

