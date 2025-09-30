“페이보다 더 많이 줬다?” 셔누가 밝힌 이효리의 통큰 미담

사진= 가수 이효리가 국민대학교에서 열린 '2023학년도 학위수여식'에서 축하 무대를 마친 모습. 뉴시스 제공

몬스타엑스(MONSTA X) 멤버 셔누가 과거 가수 이효리와 함께했던 무대 뒤 훈훈한 미담을 전해 감동을 안겼다.

최근 공개된 유튜브 콘텐츠 ‘리무진 서비스’에 출연한 셔누는 이무진과 함께 라이브 무대를 꾸미며 근황을 전했다. 특히 셔누는 과거 이효리의 댄서로 활동했던 시절을 회상하며, 당시 있었던 따뜻한 일화를 공개해 눈길을 끌었다.

셔누는 “JYP 엔터테인먼트에서 처음 2년 정도 연습생 생활을 하다가, 성인이 되고 나와서 연습 겸 무대 경험도 쌓고 용돈도 벌면 좋지 않을까 싶었다”고 말하며 댄서 활동을 시작한 배경을 설명했다.

그는 이어 “그때 마침 이효리 누나의 ‘Bad girls’ 앨범에 훤칠한 비주얼이 필요하다는 소식을 들었는데 앞에서 누나와 단독 투샷을 받을 수 있는 기회가 있었다”고 회상했다.

특히 셔누는 이효리가 당시 댄서들을 대했던 따뜻한 태도를 강조했다. 그는 “효리 누나가 안무팀을 대하는 태도가 소중했다. 지금은 어떠신지 모르겠는데, 당시에는 누나가 고기를 안 드셨다. 근데도 항상 고깃집 가서 회식하고, 술 한잔 하시면 갑자기 5만원 짜리를 꺼내서 주셨다. 그때 방송 페이를 제가 4만원 정도 받았는데 누나에게 용돈을 10만원씩 받았다”고 털어놨다.

여기서 그치지 않고, “안무팀이 노출이 있다 보니, 누나가 압구정에 큰 태닝숍 몇십 회를 결제해주시고 안무팀이 태닝을 받을 수 있도록 했다. 일상적인 생활 속 사소한 행동들에 감동을 받았다”고 덧붙이며 이효리의 배려심 깊은 면모를 강조했다.

이야기를 듣던 이무진은 “동료를 대하는 태도는 많이 겪어봐야 알게 되는 건데 그걸 봄으로써 바로 터득할 수 있었던 게 소중한 경험인 것 같다”고 공감해 훈훈한 분위기를 더했다.

한편 이효리는 지난달 8일 서울 서대문구에 ‘아난다 요가원’을 개업해 화제를 모은 바 있다. 이효리는 2013년 가수 이상순과 결혼 후 제주 생활을 이어가다 지난해 서울 종로구 평창동으로 이사했다.

