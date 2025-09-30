키오프 쥴리 측, 사생활 영상 유출 의혹에 초강경 대응 예고… “합의·선처 없다”

사진 = 그룹 키스오브라이프 쥴리가 네 번째 미니앨범 '224'(투투포) 쇼케이스에서 포즈를 취하는 모습. 뉴시스 제공

그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE)의 멤버 쥴리가 사생활이 담긴 CCTV 영상 유출 의혹에 휘말린 가운데, 소속사가 법적 대응을 공식화했다.

29일 쥴리의 소속사 S2엔터테인먼트는 공식 입장을 통해 “현재 온라인상에서 불법으로 유출 및 유통되고 있는 영상물에 대해 확인하였으며, 이에 대한 입장을 밝힌 바 있으나 지속적으로 당사 아티스트를 둘러싼 근거 없는 억측이 확산되고 있어 명확한 입장을 전하고자 한다”고 밝혔다.

이어 소속사는 “당사는 확인되지 않은 루머와 무분별한 추측으로 인해 아티스트의 명예와 인격이 심각하게 훼손되고 있음을 인지하고 있으며, 이는 더 이상 간과할 수 없는 수준에 이르렀다”며 “현재 담당 법무 법인과 함께 자료를 수집·분석 중이며, 허위 사실 유포, 악의적 게시물 작성 및 확산, 인격권 침해 행위 전반에 대해 법적 조치를 준비하고 있다”고 전했다.

또한 “이 과정에서 수집된 모든 증거는 법적 절차에 따라 활용될 것이며, 어떠한 합의나 선처도 없이 강력히 대응할 것임을 분명히 밝힌다”며 “불법적인 경로를 통한 영상물의 유출 및 유통은 물론, 2차 가해 및 가공 또한 법적 처벌 대상이 될 수 있음을 명확하게 말씀드린다”고 덧붙였다.

앞서 이날, 중국 SNS 웨이보를 통해 한 남녀가 술집 룸으로 추정되는 장소에서 스킨십을 나누는 영상이 퍼졌다. 누리꾼들은 해당 영상 속 인물이 베리베리 멤버 강민과 쥴리라고 추측했다.

이에 대해 S2엔터테인먼트는 “개인적인 사생활 부분이라 회사에서 답변드릴 내용이 없다”는 입장을 밝혔으며, 강민 소속사 젤리피쉬엔터테인먼트는 “해당 루머는 전혀 사실이 아니며, 아티스트의 명예를 심각하게 훼손하는 악의적인 허위사실”이라고 강하게 부인했다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

