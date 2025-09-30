사진=UFC 제공

타이틀샷에 한 걸음 더 가까워졌다. 세계 최고 종합격투기(MMA) 단체 UFC서 활약 중인 카를로스 울버그가 9연승 행진을 내달렸다.

UFC 라이트헤비급 랭킹 3위 울버그(13승1패)는 지난 28일(한국 시간) 호주 퍼스 RAC 아레나서 열린 ‘UFC 파이트 나이트: 울버그 vs 레예스’ 메인이벤트에 출전, 랭킹 7위 레예스를 1라운드 4분27초에 원투 펀치로 KO했다.

울버그는 상대의 창이 무뎌지자 뚫고 들어가 결정타를 날렸다. 레예스는 울버그의 카운터를 경계해 시종일관 소극적인 경기를 펼쳤다. 이에 울버그는 잽으로 거리를 쟀다. 거리 감각을 잡은 울버그는 잽을 치고, 순식간에 사각으로 들어가 오른손 펀치를 적중시켰다. 레예스는 그대로 쓰러졌고, 이어진 그라운드 타격에 정신을 잃었다.

울버그는 녹아웃 장면에 대해 “모든 게 내가 그렸던 대로 그대로 풀렸다”는 소감을 밝혔다. 이로써 9연승으로 챔피언 마고메드 안칼라예프와 함께 UFC 라이트헤비급 최다 연승 공동 2위에 올랐다. 그 과정에서 정다운과 전 챔피언 얀 블라호비치 등을 쓰러트렸다.

이제 원하는 건 타이틀샷이다. 울버그는 이번 주 ‘UFC 320: 안칼라예프 vs 페레이라 2’가 열리는 라스베이거스로 날아가 라이트헤비급 타이틀전을 직접 관람할 예정이다. 전 챔피언 알렉스 페레이라가 지난 3월 UFC 313에서 빼앗긴 타이틀을 탈환하기 위해 안칼라예프에게 도전한다.

울버그는 타이틀전을 앞둔 두 선수를 향해 “내가 간다”고 소리쳤다. 울버그가 더 선호하는 상대는 챔피언 안칼라예프다. 그는 “안칼라예프는 지금까지 라이트헤비급에서 압도적인 모습을 보여줬다”며 “나만이 그를 꺾을 수 있단 걸 보여주고 싶다”고 강조했다.

울버그의 타이틀 경쟁자들도 UFC 320서 경기한다. 전 챔피언인 랭킹 2위 유리 프로하스카와 4위 칼릴 라운트리 주니어가 맞붙는다. UFC 라이트헤비급 타이틀 전선은 UFC 320이 끝나봐야 윤곽이 나올 전망이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

