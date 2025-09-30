‘공개열애 1년’ 이채민♥류다인, 생일에도 럽스타 “사랑해”

사진= 이채민, 류다인 SNS

배우 이채민과 류다인이 럽스타그램을 통해 변함없는 애정을 드러냈다.

29일 류다인은 본인의 SNS에 “냐하 사랑해”라는 메시지와 함께 생일을 자축하는 사진을 게재했다. 사진 속에는 ‘25’ 숫자 초가 꽂힌 레터링 케이크가 함께 담겨 있어, 25번째 생일을 맞은 그의 기쁜 순간이 담겼다.

이 게시물은 자연스럽게 그의 공개 연인인 이채민의 게시물과 연결되며 눈길을 끌었다. 앞서 16일 생일을 맞았던 이채민 또한 같은 디자인의 숫자 초가 꽂힌 케이크 사진을 올린 바 있다. 두 사람의 케이크가 서로 닮아 있어, 마치 커플 아이템처럼 느껴지며 여전히 달달한 분위기를 자아냈다.

2000년생 동갑내기인 이채민과 류다인은 지난해 열애설이 제기되자 이를 빠르게 인정하고 공개 연애를 이어오고 있다. SNS를 통해 서로에 대한 애정을 꾸준히 표현하며 팬들의 응원을 받고 있다.

한편, 이채민은 최근 윤아와 함께한 tvN 드라마 ‘폭군의 셰프’에서 호연을 펼치며 차세대 스타로 자리매김했다. 류다인은 SBS 새 드라마 ‘각성’의 주연으로 출연을 논의 중이다.

한편 류다인과 이채민은 2023년 3월 종영한 tvN 드라마 ‘일타스캔들’에 함께 출연해 연인으로 발전했다.

