찾았다 내 웃음코드…‘어쩔수가없다’ 이병헌

더 이상의 수식어가 필요 없는 배우 이병헌이 자신의 모든 얼굴을 스크린에 담았다.

박찬욱 감독의 신작 영화 ‘어쩔수가없다’에서 이병헌이 맡은 ‘유만수’는 모든 것을 이뤘다고 생각한 순간 '도끼로 찍히고 목이 날아가는' 실직을 맞이하며 인생 최대의 균열을 겪게 되는 캐릭터. 그는 가족을 지키기 위해 3개월 안에 재취업하겠다고 다짐하지만, 끝없는 면접 탈락 속에 자아의 균열까지 맞닥뜨리며 처음부터 끝까지 극을 이끌었다.

25년 경력의 제지업계 전문가였던 만수는 아내와 두 자녀, 반려견과 함께 평범하고 안정된 삶을 살아왔다. 그러나 회사의 자동화와 구조조정으로 뜻밖의 해고를 당하면서 일상이 무너졌다. 절박해진 그는 자신만의 전쟁을 시작하고, “어쩔 수 없다”는 주문처럼 스스로를 합리화하며 경계 없는 선택을 이어간다.

이병헌은 눈빛 하나에도 설득력을 담아 유만수를 표현했다. 특히 자신의 처지를 비관하며 극단적인 선택으로 몰리는 만수의 내면과, 경쟁자를 처리하는 과정을 유머러스하면서도 잔혹하게 풀어내는 연기는 이병헌만이 해낼 수 있는 영역이었다. 관객들은 첩첩산중 같은 만수의 상황에 웃음을 터뜨리다가도, 그가 처한 노동자의 현실에 동질감을 느꼈다.

이병헌은 슬랩스틱과 언어유희, 비도덕성과 선함이 뒤엉킨 만수라는 입체적 캐릭터를 탄생시켰다. 그는 시시각각 변하는 만수의 복잡다단한 내면 변화와 얽히고설킨 만수의 상황을 자신의 얼굴 모든 부분에 온전히 담아내며 영화사에 길이 남을 새로운 캐릭터를 탄생시켰다.

결국 이병헌은 또 한 번 스스로를 넘어섰다. '명품 연기', '완벽한 캐릭터 소화력', '믿고 보는 배우' 등 이제는 더 수식할 문구도 생각나지 않을 만큼 유만수는 그의 얼굴 그 자체였다. 이처럼 유만수는 단순한 캐릭터를 넘어, 이병헌의 진가를 확인하게 하는 또 하나의 얼굴이 됐다.

한편, 이병헌이 출연한 영화 <어쩔수가없다>는 지난 24일(수) 개봉해 전국 극장에서 절찬 상영 중이다.

