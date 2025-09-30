나를 향한 여정…위로와 공감을 노래한다 'R&B 신예' 엘루이(Ellui)

신예 아티스트 엘루이(Ellui)가 매직스트로베리사운드 합류 후 첫 싱글을 선보인다.

엘루이는 오늘(30일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 디지털 싱글 'Me, Myself & I'를 발매한다.

'Me, Myself & I'는 누구나 마음속에 지닌 여러 자아의 충돌을 담아낸 곡으로 혼란과 확신, 몰입과 거리감 사이에서 부유하다가 결국 진짜 '나'에 가까워지는 여정을 그려냈다. R&B 특유의 부드럽고 그루비한 흐름 위에 얹힌 엘루이의 목소리는 내면의 불안과 자유를 동시에 비추며, 때로는 거칠고 섬세하게 다양한 자아의 감정을 드러낸다.

특히, 'Me, Myself & I'는 엘루이가 매직스트로베리사운드 합류 후 처음으로 선보이는 싱글로, 앞으로의 음악적 방향성을 예고하는 출발점이기도 하다. 엘루이가 직접 작사와 작곡을 맡았으며 샤이니 온유, 데이식스 성진 등과 협업해 온 R&B·팝 기반의 프로듀서 HAHM 역시 작곡에 참여해 완성도를 끌어올렸다.

엘루이는 2022년 디지털 싱글 'Off my mind'를 발매하며 가요계 정식 데뷔했다. 엘루이는 R&B 장르를 기반으로 익숙하면서도 신선한 감정을 자유롭고 청량하게 풀어내며 음악씬 내 존재감을 넓혀가고 있다.

한편, 엘루이의 디지털 싱글 'Me, Myself & I'는 오늘(30일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]