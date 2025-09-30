‘싱어게인 준우승' 정홍일, 한석규X배현성 ‘신사장 프로젝트’ OST 참여

정홍일이 참여한 ‘신사장 프로젝트’ OST Part.2 ‘인 마이 웨이(In My Way)’가 오늘 30일 발매된다.

치킨집 사장과 협상가를 넘나드는 연기 변주로 코믹 히어로물의 화려한 서막을 올린 tvN 월화드라마 '신사장 프로젝트'. 신사장(한석규 분)의 숨겨진 과거 흔적이 점차 드러나면서 극적 재미를 높여가고 있는 가운데, 그의 결연한 의지와 강렬한 카리스마를 담은 OST 'In My Way - 정홍일'이 발매된다.

'In My Way'는 고독한 어쿠스틱 사운드에서 출발해 점차 힘을 더해가는 전개 위, 정홍일의 파워풀한 보컬이 더해져 드라마틱한 울림을 전하는 곡이다. 회차를 거듭할수록 고조되는 극의 감정선과 맞물려 몰입도를 극대화하며 시청자들에게 깊은 여운을 선사할 전망이다.

JTBC ‘싱어게인’ 준우승 이후 대중에게 강렬한 인상을 남긴 정홍일은 특유의 허스키한 음색과 힘있는 보컬로 꾸준히 사랑받아왔다. '그늘', '결국 나란 놈은 너더라', 'Going High' 등 감성적인 록 발라드부터 에너지 넘치는 밴드 사운드까지 폭넓게 소화하며 장르적 한계를 뛰어넘는 스펙트럼을 보여줬다. 'In My Way’에서도 또 한 번 강렬한 울림을 선사할 예정이다.

특히 이번 OST에는 '임창정', '다비치', '엠씨더맥스' 등 수많은 히트곡을 만든 작곡가 한경수, 그리고 '김나영', '먼데이 키즈', '이하이' 등과 협업해 감각적인 작업을 이어온 이도형이 의기투합해 완성도를 높였다. 강렬한 사운드와 드라마의 메시지를 정교하게 담아내며 '신사장 프로젝트'의 서사를 더욱 풍성하게 완성할 것으로 기대된다.

한편, 정홍일이 참여한 ‘신사장 프로젝트’ OST Part.2 ‘In My Way’는 오늘 30일 오후 12시에 각종 음원 플랫폼을 통해 공개된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

