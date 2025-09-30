‘데뷔 20주년’ 알리, 크리스마스 이브 단독 콘서트로 만난다

가수 알리(ALi)가 오는 크리스마스 이브, 단독 콘서트로 특별한 시간을 선사한다.

알리는 오는 12월 24일 순천 문화예술회관 대극장에서 단독 콘서트 '용진(勇進)'을 개최한다. 청주 공연을 시작으로 이어지는 이번 전국 투어는 순천 무대로 이어지며, 그녀의 20년 음악 인생을 응축해 선보이는 뜻깊은 자리이다.

공연 제목인 ‘용진’은 알리의 본명인 ’조용진‘에서 비롯됐다. '용감할 용(勇)'과 '나아갈 진(進)'이라는 의미를 담아 그녀의 굳건한 음악 여정을 상징한다.

이번 공연에서는 ‘365일’, ‘지우개’ 등 많은 사랑을 받은 히트곡은 물론, 지난 5월 발매한 신곡 ‘진달래꽃 피었습니다’까지 풍성한 레퍼토리가 준비됐다. 여기에 기존에 보여주지 않았던 새로운 장르의 무대가 더해져 관객들에게 색다른 감동을 선사할 예정이다.

특히 2부에서는 관객들에게 깜짝 선물을 나눠주는 훈훈한 이벤트가 마련되어 있어, 현장을 찾은 팬들에게 따뜻한 추억을 선물할 예정이다.

알리는 독보적인 보컬과 폭넓은 음악 스펙트럼으로 20년간 꾸준히 사랑받아온 아티스트다. 음악에 대한 열정과 성실함으로 걸어온 알리의 진솔한 이야기가 이번 무대를 통해 더욱 생생하게 전달될 것으로 기대된다.

현재 홍익대학교 공연예술학부 실용음악과 전임교수로 활동 중인 알리는 지난 5월 신곡 '진달래꽃 피었습니다'를 발표하고 활발한 활동을 이어가고 있다. 또한, ‘THE GREATEST: 불후의 명곡 정동하X알리’를 통해서도 팬들과 만나고 있다.

한편, 알리의 단독 콘서트 '용진(勇進)'은 2026년에도 공연을 이어갈 예정이다. 용진의 순천 공연의 티켓은 오늘 30일 오전 10시부터 티켓링크에서 예매가 가능하며, 앞서 11월 29일 열리는 대구 공연 역시 현재 예매가 진행 중이다.

