한석규 ‘신사장 프로젝트’, 정애연 출격…최고 시청률 갈까

소속사 심스토리 엔터테인먼트에 따르면 배우 정애연이 화제의 드라마 tvN 월화드라마 ‘신사장 프로젝트’에 ‘오미숙’역으로 출연한다.

한석규의 열연으로 나날이 인기가 높아지고 있는 tvN 월화드라마 '신사장 프로젝트'는 전설적인 협상가였던 한석규가 현재는 치킨집 사장으로 살아가면서, 각종 분쟁 사건을 해결하는 과정을 담은 드라마다. 신사장 역의 한석규는 편법과 준법을 넘나들며 사건을 해결하고 정의를 구현해 내는 분쟁 해결 히어로로 분해 열연을 펼치고 있다.

정애연은 희대의 사기꾼이자, 돈을 위해서라면 물불 안 가리고 사람을 이용하는 탐욕적인 캐릭터 오미숙을 소화하며 극의 활력을 불어넣을 예정이다.

정애연은 2002년 연극 무대에서 데뷔해 KBS 드라마 '결혼 이야기'를 시작으로 안방 극장과 스크린을 오가며 활발한 연기 활동을 펼쳐왔다. 최근에는 tvN '슈룹', 쿠팡플레이 '소년 시대' 등에서 열연했고 연극 ‘B 클래스’, 뮤지컬 ‘세상 참 예쁜 오드리’등 장르 불문 연기파 배우로 활약하며 끊임없는 연기 변신을 꾀하고 있다.

한편, 정애연이 미친 존재감을 선보일 tvN 월화드라마 '신사장 프로젝트'는 매주 월, 화요일 저녁 8시 50분 방송된다.

