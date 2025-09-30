F(x) 루나, 우주소녀 박수빈, ‘말리’서 연기대결…뮤지컬계 큰 거 온다

뮤지컬 ‘말리’가 트라이아웃을 거쳐 한층 업그레이드된 창작 초연 무대로 돌아온다.

30일 뮤지컬 ‘말리’가 오는 12월 20일 백암아트홀에서 개막하는 작품의 캐스팅 라인업을 공개했다.

뮤지컬 ‘말리’는 화려한 아역 스타였던 과거를 가졌지만, 현재는 평범한 삶을 살아가는 18세 ‘말리’가 과거로 돌아가 인형 ‘레비’의 몸으로 11세의 자신을 만나는 이야기로, 전연령층이 쉽게 공감할 수 있는 감성적인 서사와 드라마틱한 음악, 그리고 꿈같은 무대로 연말을 장식할 예정이다.

뮤지컬 ‘말리’는 지난 2022년 ‘말리의 어제보다 특별한 오늘’이라는 제목으로 트라이아웃 시즌을 통해 관객을 만난 바 있다. 2018년 한국예술종합학교에서 개발된 작품은 제15회 DIMF(대구국제뮤지컬페스티벌) 창작 뮤지컬상을 수상하며 웰메이드 창작 뮤지컬의 진가를 입증했다. 당시 심사위원의 극찬을 받은 작품은 영미권 개발 프로그램에 선정돼 2023년 뉴욕 소재의 Playwrights Horizons와 Open Jar에서 2차례 낭독 공연을 성공적으로 마쳤다. 작품성 자체만으로 가능성을 입증한 작품은 이후 한국과 뉴욕 창작진의 2년 간의 워크숍을 거치며 꾸준히 업그레이드되어 왔다.

2025년 연말을 화려하게 장식하며 완전히 새로운 모습으로 초연될 뮤지컬 ‘말리’는 기존의 탄탄한 대본과 드라마틱한 음악적 매력은 그대로 유지하면서도 안무와 시각적인 요소에 대한 변혁을 거쳐 완성도를 높여 무대를 선보일 계획이다. 작품은 모든 연령의 관객의 몰입도를 높이기 위해 조명, 음악, 무대, 그리고 서사에 대대적인 변혁을 거칠 전망으로, 규모 역시 중극장으로 무대를 넓혀 보다 많은 관객과 호흡할 계획이다.

특히, 뮤지컬 ‘말리’의 초연 무대에 가장 기대가 모이는 점은 새로운 라인업을 완성한 탄탄한 창작진과 K-뮤지컬을 이끌어갈 배우들의 만남이 가져올 시너지 효과다.

뮤지컬 ‘말리’의 트라이아웃 공연을 함께 했던 작가 김주영, 작곡가 박병준 외의 거의 모든 창작진이 새롭게 합류해 더욱 눈부시게 빛날 창작 초연 무대를 선보일 계획이다.

뮤지컬 ‘다이스’, ‘가우디’, ‘다이빙 온 아이스’ 등으로 창작 뮤지컬 씬에서 주목받고 있는 차세대 작가 김주영 작가, ‘다이스’, ‘야구왕 마린스’ 등 리드미컬한 음악의 작곡가 박병준이 초연에 이어 재연에서도 작품의 매력을 고스란히 전한다. 여기에 뮤지컬 ‘로기수’, ‘랭보’ 등 무대를 통해 음악성을 인정받은 바 있는 음악감독 신은경, 뮤지컬 ‘마리 퀴리’, ‘팬레터’ 등의 실력파 안무가 신선호, 그리고 브로드웨이 뮤지컬 ‘K-POP’, ‘라흐헤스트’ 뉴욕 워크숍 등 미국 뉴욕을 무대로 활약해온 다재다능한 연출가 김선재가 새롭게 합류했다. 이는 워크숍에 이어 본격적인 해외 진출과 글로벌 스탠다드 작품으로 거듭나기 위한 시도로, 새로운 옷을 입을 작품에 초미의 관심이 모인다.

전 세계적으로 K-POP이 사랑받는 가운데 대중성을 염두에 둔 캐스팅 라인업 역시 돋보인다. 특히 이번 시즌에는 걸그룹 F(x)로 활동하며 다양한 무대에서 경력을 쌓은 루나와 우주소녀 박수빈이 전격 합류, 한층 생동감 있는 무대를 선보일 것으로 기대된다.

먼저 루나와 박수빈(우주소녀), 그리고 김주연은 화려한 아역 스타였던 과거의 자신을 마주하고 스스로의 자리를 찾아가는 18세 ‘말리’ 역을 맡는다.

F(x)로 데뷔해 가수 활동에 이어 뮤지컬 배우로도 활약하고 있는 루나가 ‘말리’ 역으로 관객들을 만난다. 루나가 뮤지컬 ‘맘마미아!’, 연극 ‘햄릿’, ‘톡톡’ 등에 출연하며 탁월한 가창력과 풍부한 감정 연기를 펼쳐왔던 만큼, 그는 다양한 무대 경험으로 ‘말리’의 다채로운 매력을 표현할 전망이다.

박수빈(우주소녀)가 ‘말리’에 새롭게 합류했다. 지난 2023년 7월 ‘알로하, 나의 엄마들’로 뮤지컬 배우에 도전한 뒤 뮤지컬 ‘그레이트 코멧’, ‘번 더 위치’에 출연하며 뮤지컬 배우로서의 입지를 다지고 있는 박수빈은 ‘말리’를 통해 다재다능한 매력을 보여줄 것으로 예정이다.

김주연이 새로운 ‘말리’ 역으로 무대에 오른다. 연극 ‘클로저’, ‘카포네 트릴로지’, ‘라흐 헤스트’, ‘디 이펙트’, ‘후크’ 등에 출연하며 활발하게 활동 중인 김주연은 안정적인 가창력과 폭넓은 연기 스펙트럼을 기반으로 ‘말리’의 모습을 입체적으로 그려낼 것이다.

7년 전 전 국민의 사랑을 받으며 그 누구보다 아름답게 빛났던 11세 아역 스타 ‘어린 말리’ 역에는 김아진, 김소율, 박세윤(언더스터디)이 캐스팅됐다. 이들은 아역 스타 말리의 통통 튀는 매력과, 그 모습 뒤에 감쳐진 또 다른 모습을 입체적으로 표현해 보는 이들의 감탄을 자아낼 것이다.

말리가 어린 시절을 함께 보낸 애착 토끼 인형이자 시간의 흐름을 뒤바꾸는 영혼인 ‘레비’ 역에는 조용휘, 조성필이 무대에 오른다. 뮤지컬 ‘여신님이 보고 계셔’, ‘번 더 위치’, ‘쉐도우’ 등에 출연하며 존재감을 드러낸 조용휘는 이전 시즌에서도 ‘레비’ 역을 맡아 열연했던 만큼 한층 성숙해진 모습으로 극에 신비스러운 분위기를 불어넣을 계획이다. 뮤지컬 ‘무명호걸:無名豪傑’, ‘이솝이야기’, ‘백작’, ‘트루스토리’ 등에서 깊은 인상을 남긴 조성필 역시 ‘레비’라는 캐릭터를 통해 이야기의 몰입을 더할 예정이다.

말리의 엄마이자 유명 사진사 ‘윤혜리’ 역에는 뮤지컬 ‘스윙데이즈_암호명A’, ‘라흐 헤스트’ 등에 출연한 이지숙과 뮤지컬 ‘이프덴’, ‘컨택트’ 등으로 관객들을 만난 한유란이 출연한다. 말리의 아빠이자 재기를 꿈꾸는 전직 배우 ‘서우진’ 역에는 뮤지컬 ‘브로드웨이 42번가’, ‘디어 에반 핸슨’에 출연중인 윤석원, 뮤지컬 ‘매디슨 카운티의 다리’, ‘셰익스피어 인 러브’ 등에 출연한 정의욱이 함께 한다. 이 밖에도 이랑서, 박혜원, 백두진이 앙상블로 출연해 다양한 역할을 소화한다.

올 겨울 관객들의 눈과 귀부터 마음까지 사로잡을 뮤지컬 ‘말리’에 많은 이들의 관심이 집중되고 있는 가운데, 뮤지컬 ‘말리’는 오는 12월 20일부터 2026년 2월 15일까지 서울 백암아트홀에서 공연된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]