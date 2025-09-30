'FNC 신인 밴드' AxMxP, '너는 나를 시인으로 만들어’ 클립 속 퍼포먼스는?

신인 보이 밴드 AxMxP(에이엠피)가 완벽한 하모니를 선보였다.

AxMxP는 지난 29일 공식 SNS 채널을 통해 데뷔 앨범이자 정규 1집 'AxMxP'의 트리플 타이틀곡 중 하나인 '너는 나를 시인으로 만들어 (Love Poem)' 라이브 클립 영상을 공개했다.

'너는 나를 시인으로 만들어 (Love Poem)'는 사랑 앞에서 서툰 마음이 결국 노래가 되고 시가 되어 흘러나온 순간을 담은 서정적인 이모티브 록 발라드 곡이다. 멤버들은 각자의 포지션에 맞춰 노래와 연주를 선보이며 음악에 몰입했고, 하유준의 감미로운 보컬을 비롯해 김신의 기타, 크루의 드럼, 주환의 베이스 사운드가 어우러져 조화로운 하모니와 호흡이 돋보이는 퍼포먼스를 완성했다.

지난 10일 데뷔한 AxMxP는 강렬한 힙합 사운드의 'I Did It', 서정적인 감성의 '너는 나를 시인으로 만들어 (Love Poem)', 발랄한 분위기의 'Shocking Drama'까지 세 곡을 타이틀로 내세우며 다채로운 장르 소화력을 보여주고 있다. 또한 역대 밴드 데뷔 앨범 초동 판매량 1위를 기록했으며, 미국 음악 전문 매체 빌보드가 선정한 '9월의 빌보드 K팝 루키'에 이름을 올리며 국내외의 많은 관심을 받고 있다.

이렇듯 다양한 콘텐츠로 독보적인 매력을 발산하고 있는 AxMxP는 이번주에도 각종 음악 방송에 출연하며 활발한 활동을 이어갈 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]