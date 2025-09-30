멈추지 않는 ‘쏘니’… MLS 4G 연속골과 함께 4번째 베스트11 쾌거

LAFC 손흥민이 득점을 터뜨리고 찰칵 세리머니를 펼치고 있다. 사진=LAFC 공식 SNS

미국 메이저리그사커(MLS)를 폭격 중인 손흥민(LAFC)이 또 ‘베스트 11’에 이름을 실었다.

MLS 사무국은 30일 공식 홈페이지를 통해 매치데이 37 ‘팀 오브더 매치데이(베스트11)’를 공개했다.

3-4-3 포메이션에 영광을 업을 11명이 배치된 가운데, 손흥민은 당당히 스리톱 한 자리를 꿰찼다. 지난 매치데이 29·30·35에 이어 4번째로 베스트11에 선정되는 기염을 토했다.

지난 28일 세인트루이스 시티SC와의 정규리그 맞대결에서 보여준 임팩트가 그만큼 대단했다. 원정길에 나서 시즌 7·8호골을 연달아 터뜨리는 멀티골 활약으로 팀의 3-0 대승 및 4연승을 견인했다. 베스트11 선정이 당연한 수순일 정도였다.

미국 메이저리그사커(MLS) 사무국이 매치데이 37의 베스트11을 선정했다. 사진=MLS 공식 SNS

손흥민 ‘붐’은 비단 한 경기만의 이야기가 아니다. 최근 있었던 A매치를 포함해 공식전 6경기 연속 골을 터뜨리는 중이다. MLS로만 한정하면 4경기 연속 득점 행진이다. 산호세 어스퀘이크전(1골), 솔트레이크전(3골), 솔트레이크와의 리턴 매치(1골) 그리고 세인트루이스전(2골)로 흐름을 이었다.

LAFC 이적 후 8경기서 8골 3도움이다. 엄청난 속도의 공격포인트 적립이다. 손흥민의 존재감과 함께 LAFC는 4연승을 달려 서부콘퍼런스 4위(15승8무7패·승점 53)에 올라 있다. 남은 4경기에서 역전 우승을 노릴 수준까지 팀 위상이 급등했다. 손흥민의 합류가 완벽한 변곡점이었던 셈이다.

MLS 사무국은 “LAFC의 슈퍼스타 손흥민이 세인트루이스를 상대로 멀티 골을 터트리며 MLS 데뷔 시즌에 뜨거운 활약을 이어갔다”며 “LAFC가 3-0으로 승리한 세인트루이스전 득점으로 손흥민은 MLS 데뷔 이후 8경기 동안 8골을 쏟아냈다”고 엄지를 치켜세웠다.

