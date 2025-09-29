BTS 지민, 부친·동생과 함께 ‘기부 삼부자’ 등극…초록우산 감사패 수상

BTS 지민. 사진 = 빅히트 뮤직

방탄소년단(BTS) 지민이 부친, 동생과 함께 고액 기부 모임 ‘그린노블클럽’에 나란히 이름을 올리며, 초록우산어린이재단 최초의 ‘기부 삼부자’로 등극했다.

초록우산어린이재단은 29일 “지민과 부친, 동생이 모두 고액 기부자 모임인 그린노블클럽 회원이 됐다”고 밝혔다. 그린노블 클럽은 고액 기부 문화를 확산하기 위해 운영되는 대표적인 후원자 모임이다.

지민은 2021년, 부산지역 자립준비청년 지원 등에 1억원을 기부하며 그린노블클럽에 이름을 올렸다. 이듬해 지민 부친은 초록우산 인재양성 지원사업 아이리더 후원에 참여하며 가입했다. 동생은 지난 5월 군 전역 후 합류했다.

지민은 초록우산을 통한 기부 외에도 모교 장학금 후원 등을 다양한 분야에 꾸준한 나눔을 실천하고 있다. 군 복무 중에도 기부를 멈추지 않았으며, 국가를 위해 헌신한 육군 장병과 가족을 위해 1억원을, 지난 경북 산불 피해 때 소방관 지원을 위해 1억원을 각각 기부했다.

이 밖에도 교육 사업, 한부모 가정과 독거노인 식품 후원, 어린이 긴급구호 지원 등에 기부를 진행했다. 팬들도 지민 생일 등 기념일에 맞춰 나눔 캠페인을 진행하고 있다.

이에 초록우산은 지난해 지민의 부친에게 황영기 회장 명의의 감사패를, 올해는 지민에게 최불암 전국후원회장 명의의 감사패를 전달하며 감사의 뜻을 전했다.

황영기 회장은 “지민 삼부자의 선한 영향력은 단순한 후원을 넘어 세대간 나눔 전승과 팬덤 문화 확산이라는 상징적 의미를 지닌다”고 강조했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

