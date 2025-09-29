배정남, 반려견 벨과의 작별…“하늘의 별이 되었다”

모델 겸 배우 배정남이 오랜 투병 끝에 회복했던 반려견 ‘벨’을 갑작스럽게 떠나보냈다는 비통한 소식을 전했다. 사진 = 배정남 SNS 계정

모델 겸 배우 배정남이 오랜 투병 끝에 회복했던 반려견 ‘벨’을 갑작스럽게 떠나보냈다는 비통한 소식을 전했다.

배정남은 29일 자신의 SNS에 “사랑하는 우리 딸 벨이 하늘의 별이 되었다”며 “재활에 수술에 힘든 일을 다 겪고 이겨내서 너무나 고맙고 대견했다. 이제 좀 편안하게 살기를 바랐는데, 갑자기 심장마비로 쓰러져 강아지 나라로 떠났다”고 전했다.

사진 = 배정남 SNS 계정

이어 “너무나 착하고 이쁜 딸 벨을 그동안 너무 많은 분들이 사랑과 응원, 격려를 보내주셔서 진심으로 고맙습니다”며 “이제는 더 이상 아프지 말고 그곳에서 마음껏 뛰어놀아. 아빠한테 와줘서 고맙다. 우리 딸래미 아빠가 많이 사랑해”라고 마지막 인사를 남겨 보는 이들의 마음을 아프게 했다.

배정남은 평소 SNS와 방송을 통해 반려견 벨과의 일상을 공유하며 애틋한 유대감을 드러낸 바 있다.

2022년 급성 목 디스크로 수술을 받았던 벨은재활 끝에 건강을 회복했으나, 최근 악성 종양인 근육암 진단을 받고 다시 수술을 받았다. 하지만 끝내 심장마비로 세상을 떠났다는 소식이 전해지며 많은 이들의 안타까움을 자아냈다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]