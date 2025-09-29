차현승, 백혈병 투병 고백 후 첫 심경… “단단하게 회복하겠다”

댄서 출신 배우 차현승. 사진 = 차현승 SNS 계정

댄서 출신 배우 차현승이 백혈병 투병 사실을 고백한 뒤, 많은 응원에 감사 인사를 전했다.

차현승은 29일 자신의 SNS를 통해 “솔직히 이렇게 많은 관심과 응원을 받을 줄 몰랐다. 정말 마음 깊이 감사드린다”며 “단단하게 회복해가겠다”고 밝혔다. 이어 “모든 환우분들께 응원을 보낸다. 우리 함께 끝까지 힘내보자”고 덧붙였다.

앞서 차현승은 지난 27일 백혈병 투병 사실을 직접 알리며, “지난 6월 초, 응급실로 실려 가며 삶이 한순간에 멈췄다. 처음엔 나 자신조차 받아들이기 힘들었고 누구에게도 말할 수 없었다. 이제는 시간이 지나 솔직히 말할 준비가 된 것 같다”고 고백했다.

그는 “치료를 받으며 하루하루 조용히 싸워가고 있다”며 “반드시 이겨내겠다. 다시 무대와 카메라 앞에 설 그날을 간절히 기다리며 버티고 있다”고 덧붙여 많은 이들의 응원을 받았다.

한편 차현승은 2018년 가수 선미의 ‘워터밤’ 무대에서 댄서로 얼굴을 알렸으며, 넷플릭스 예능 ‘피지컬:100’, ‘솔로지옥’ 등을 통해 활약했다. 배우로도 활동 중인 그는 지난 24일부터 웨이브를 통해 공개 중인 드라마 ‘단죄’에도 출연했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

