“홍콩은 문화·엔터테인먼트, 관광·축제 어우러진 글로벌 허브”

홍콩관광청이 최근 서울 JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울에서 ‘홍콩 메가 이벤트 쇼케이스 미디어 런천’을 성료했다.

이번 행사는 아시아 메가 이벤트 허브로 도약하는 홍콩의 비전을 공유하고, 최신 문화·체육 인프라와 올해 하반기에 열릴 주요 국제 이벤트를 소개하기 위해 마련됐다.

현장에는 방한한 로사나 로(Rosanna Law) 홍콩 문화체육관광국 장관, 앤서니 라우(Anthony Lau) 홍콩관광청 청장을 비롯한 언론 및 관광 업계 관계자 약 130여 명이 참석했다.

이날 행사에서 김윤호 홍콩관광청 한국지사장은 2025년 홍콩에서 열리는 200여 개 메가 이벤트 가운데, 홍콩관광청이 주최하는 6대 대표 메가 이벤트를 소개했다.

대표적인 행사는 ▲홍콩 와인 앤 다인 페스티벌(Hong Kong Wine & Dine Festival) ▲홍콩 윈터페스트(Hong Kong WinterFest) ▲홍콩 사이클로톤(Hong Kong Cyclothon) ▲홍콩 신년 카운트다운 축하 행사(Hong Kong New Year Countdown Celebrations) ▲홍콩 설 축제(Hong Kong International Chinese New Year Parade) ▲국제 용선 경주(International Dragon Boat Races) 등이다.

특히 김 지사장은 오는 10월 23일부터 26일까지 센트럴 하버프론트에서 열리는 ‘홍콩 와인 앤 다인 페스티벌’을 중점적으로 소개했다. 올해는 ‘리믹스·세계 최고의 맛(REMIX·BEST OF ALL WORLDS)’을 주제로, 전 세계의 다채로운 미식과 와인이 어우러지는 홍콩 대표 가을 미식 축제로 마련된다.

축제의 대표 프로그램인 ‘그랜드 와인 파빌리온(Grand Wine Pavilion)’에서는 세계적인 와인 평론가 제임스 서클링(James Suckling)이 직접 엄선한 컬렉션과 함께, 전설로 불리는 1855년 보르도 그랑 크뤼 분류 와인을 선보인다.

또한 축제 기간에만 운영되는 특별 레스토랑 ‘테이스팅 룸(Tasting Room)’에서는 세계적인 셰프들이 협업한 프리미엄 코스 요리를 즐길 수 있다. ‘고메 애비뉴(Gourmet Avenue)’ 존에는 미슐랭 가이드와 블랙펄 레스토랑 가이드에 오른 레스토랑과 바가 참여한다.

미슐랭 2스타 레스토랑 ‘보 이노베이션(Bo Innovation)’의 앨빈 렁(Alvin Leung)과 세계에서 가장 많은 미슐랭 스타를 보유한 여성 셰프 안느-소피 픽(Anne-Sophie Pic) 등이 직접 준비한 시그니처 메뉴가 제공된다.

‘페어링 익스플로레이션(Pairing Exploration)’ 프로그램에서는 직접 와인과 음식을 페어링하는 체험이 가능하다. 참가자들은 샤르도네, 소비뇽 블랑, 카베르네 소비뇽, 메를로, 시라 등 다섯 가지 대표 포도 품종을 색으로 표현한 음식과 매칭하며 색다른 조화를 경험할 수 있다.

이뿐 아니라, ‘뉴 디스커버리(New Discovery)’ 프로그램에서는 최근 전 세계 미식가들 사이에서 주목받는 중국 와인을 만나볼 수 있다. 이밖에 프랑스 보르도, 이탈리아, 영국, 스페인, 일본 등 전통 산지와 체코, 벨기에, 노르웨이, 오스트리아 등 신흥 와인 국가의 와인도 함께 소개된다.

김 지사장은 “홍콩은 아시아의 이벤트 수도답게 2025년 한 해에만 200개가 넘는 메가 이벤트가 열리며, 스포츠, 예술, 엔터테인먼트, 미식까지 365일 즐길 거리가 끊이지 않는다”며 “특히 오는 10월 23일부터 26일까지 열리는 홍콩 와인 앤 다인 페스티벌은 미식가와 와인 애호가 모두에게 잊지 못할 경험을 선사할 것”이라고 밝혔다.

이어 홍콩에서 활동한 스타 셰프 박은영과 박찬욱 CJ ENM 컨벤션사업부장이 축사에 나서 홍콩의 미식과 글로벌 엔터테인먼트 허브로서의 가치를 강조했다. 행사는 홍콩관광청 앤서니 라우 청장의 건배사로 성황리에 마무리됐다.

홍콩관광청 관계자는 “홍콩은 세계인이 찾는 국제적인 축제의 장으로, 연중 다양한 문화와 스포츠 이벤트가 끊임없이 열리는 도시”라며 “이번 행사를 계기로 홍콩의 매력과 역동성을 더욱 널리 알리고, 다가올 메가 이벤트에 대한 기대를 높이겠다”고 말했다.

