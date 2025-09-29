모티바코리아, 이가 시비옹테크 WTA 500 코리아오픈 테니스 팬사인회 성료

모티바코리아와 여자 프로테니스 세계 랭킹 2위 이가 시비옹테크(폴란드)가 함께 한국 팬들을 위한 팬사인회를 열며 특별한 시간을 가졌다. 이번 행사는 WTA 500 코리아오픈 2025 테니스 대회의 메인 스폰서 팬사인회 일정으로, 9월 14일(일) 서울 송파구 올림픽공원 테니스코트에서 성황리에 개최됐다.

WTA 500 코리아오픈 2025(총상금 106만4,510달러)의 공식 일정으로 진행된 팬사인회에서 시비옹테크는 본격적인 경기 출전에 앞서 팬들과 직접 만나 사인과 인사를 나누며 교감했다. 현장은 선수와의 만남을 기다리던 팬들로 붐볐다. 참가자들은 사진 촬영과 응원 메시지를 전하며 열띤 호응을 보냈다.

행사를 마친 시비옹테크는 “한국 팬들의 열정적인 응원과 환대에 감사드린다”며 “아버지에게 서울 올림픽 이야기를 많이 들었는데, 이번 대회가 열린 코트가 당시 경기장이었다는 점이 감회가 새롭다”고 소감을 밝혔다.

WTA 500 코리아오픈 2025 테니스 대회 메인 스폰서인 모티바코리아는 이번 행사를 통해 브랜드 철학인 ‘여성의 건강한 아름다움’을 전하는 동시에, 스포츠와 문화를 통한 건강한 라이프스타일을 공유했다.

모티바코리아 관계자는 “세계적인 선수가 함께한 이번 팬사인회는 팬들에게 잊지 못할 경험을 선사했을 뿐 아니라, 모티바가 지향하는 가치와 라이프스타일 메시지를 나눌 수 있었던 뜻깊은 자리였다”고 말했다.

한편, 모티바코리아는 ‘모티바 라이프’, ‘핑크 챌린지’, ‘모티바 컵’, ‘프로암 골프대회’ 등 여성 건강과 웰니스를 주제로 한 다양한 사회공헌 활동을 이어오고 있다. 또한 ‘2022 사랑 나눔 사회공헌 대상’, ‘2024 행복더함 보건복지부 장관상’, ‘2024 대한민국 굿 컴퍼니 대상’, ‘2024 메디컬 헬스케어 대상’ 등 다수의 수상을 통해 사회적 책임을 적극 실천하며, 단순한 의료기기 브랜드를 넘어 여성들의 일상과 라이프스타일을 지원하는 역할을 꾸준히 이어가고 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]