이모세 연세백퍼센트병원 원장, ‘연세대 족부 카데바 워크숍’ 초청 강연 및 시연

연세백퍼센트병원 이모세 대표원장이 ‘제 21회 연세대 족부 카데바 워크숍’에 초청, 강연과 실습을 진행했다고 밝혔다.

이번 워크숍은 연세대 의대 정형외과학교실 주최로 진행됐다. ‘미세 침습 수술(MIS, Minimally Invasive Surgery)’이라는 키워드 아래, 발목 관절경 수술과 무지외반증의 교정에 대한 강의와 실습이 마련됐다.

특히 1인당 1구의 카데바가 배정되는 방식으로 진행돼 참석자가 수술의 전체과정을 재현해볼 수 있도록 준비됐다. 실제 수술과 유사한 환경에서 다년간의 임상과 교육 경험을 갖춘 강사들이 기초적인 내용부터 최신 술기까지 축적된 지식과 경험을 전수했다.

이모세 연세백퍼센트병원 대표원장은 이번 워크숍 중 미세 침습 수술을 통한 족부 교정에 대한 강의와 실습을 맡아 진행했다.

이 대표원장은 “발가락 변형은 환자의 보행과 삶의 질에 큰 영향을 주는 질환이고, 작은 뼈와 관절을 치료하기 때문에 연부조직 손상을 줄이는 최소침습 기법의 적용이 중요하다”며 “그동안 축적해온 경험과 술기가 보다 많은 환자들의 치료에 도움이 되길 바란다”고 전했다.

한편 이모세 대표원장은 국내 최초로 3세대 최소침습 무지외반 교정술인 MICA를 도입한데 이어, 발전된 형태인 4세대 최소침습 무지외반 교정술, META를 국내외 학회에서 처음으로 발표하며, 최소침습 족부 수술의 발전에 전념해왔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

