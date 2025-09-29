[SW현장메모] 개막 미디어데이 인기스타는? ‘장발’ 최준용+‘슈터 변신’ 문정현

사진=KBL 제공

“머리가 사극에서 보던 스타일이에요.”

프로농구가 가을과 함께 돌아온다. ‘2025~2026 LG전자 프로농구 개막 미디어데이 & 팬페스트’가 29일 서울 용산구 블루스퀘어 SOL트래블홀에서 열리며 대장정의 서막을 알렸다.

10개 구단 감독들과 간판선수들이 한자리에 모여 새 시즌 각오를 쏟아낸 가운데 뜨거운 ‘입담 대결’이 팬들의 이목을 사로잡았다.

올해도 ‘역시나’라는 반응을 끌어낸 대표 주자는 KCC의 슈퍼스타 최준용이다. 종아리 부상 회복 여파로 불참한 허훈을 대신, 이날 미디어데이에 참석한 그는 특유의 재치와 촌철살인으로 현장의 웃음을 자아냈다.

머리를 길게 늘어뜨린 모습에 “머리스타일부터 슈퍼스타”라는 SK 안영준의 유쾌한 농담을 건네받기도 했다. 이날 행사의 사회를 맡은 정용검 아나운서가 “사극에서 많이 봤던 스타일”이라며 거들자 객석은 웃음바다가 됐다.

최준용의 존재감은 시간이 갈수록 진해졌다. 옛 팀 동료인 현대모비스 이승현이 “트레이드 후 내 빈자리가 느껴지느냐, 장발은 언제 자를 거냐”라고 묻자 최준용은 “(이)승현이 형 빈자리 전혀… 라고 할 뻔했다”며 “머리는 기분 안 좋으면 자르겠다”고 맞받아쳐 폭소를 유발했다.

공통질문 시간에도 번뜩였다. 최준용은 본인 차례에서 “이번 시즌 우승후보와 최우수선수(MVP)는?”이라고 사회자에게 역질문을 던지는 등 ‘이단아’ 면모를 선보였다. 이에 “우승은 LG로 꼽겠다. MVP는 허웅이었는데 허훈으로 바꾸겠다”는 답변이 돌아오자 옆에 있던 KCC 동료 허웅이 “저요?”라며 장난스럽게 반응, 현장의 분위기는 한층 더 달아올랐다.

이날 미디어데이를 빛낸 주인공은 최준용만이 아니었다. KT의 살림꾼 문정현 역시 시선을 끌었다. 2001년생 동갑내기 절친의 ‘도발성’ 질문을 받았다. LG 양준석이 문경은 KT 감독을 향해 “(문)정현이가 슛 연습을 정말 열심히 하고 있더라. 레전드 슈터인 문 감독님은 어떻게 보고 계신지 궁금하다”고 화두를 던졌다.

문 감독은 “문정현의 슛 터치가 괜찮다”면서도 “내가 지휘봉을 잡았다고 많은 것이 한꺼번에 바뀌긴 어렵다. 조금씩 살금살금 좋아지게끔 노력 중이다. (문정현의 슈터 변신) 기대하셔도 좋을 것 같다”고 미소 지었다.

SK 김낙현은 문정현을 향해 “전 동료 허훈(KT)과 새롭게 한솥밥을 먹게 된 김선형 중 최고의 가드를 뽑아 달라”는 다소 짓궂은 질문을 던졌다. 문정현은 당혹스러운 듯 고민 끝에 “둘 다 사랑하지만 지금은 KT에 있는 플래시썬(김선형)을 뽑겠다”고 답했다.

선수 본인의 질문 시간엔 팬심(心)을 담았다. 백전노장 함지훈(현대모비스)을 향해 “초등학생 때부터 형의 경기를 봤는데 지금도 현역을 유지할 수 있고, 우승반지가 많은 비결이 궁금하다”고 묻자, 함지훈은 문정현에게 “좋은 팀에서 좋은 선수들을 만나야 오래 뛸 수 있다”며 “생각이 있으면 우리 팀으로 오라”는 농담으로 화답했다.

