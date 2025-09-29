이병헌, 관객 100만 돌파 자축… “NO OTHER CHOICE” 후드티 눈길

배우 이병헌이 영화 ‘어쩔수가없다’의 100만 관객 돌파를 자축했다. 사진 = 이병헌 SNS 계정

이병헌은 28일 자신의 SNS에 “100만 돌파. 어쩔수가없다”라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 이병헌은 영화 제목의 영문 표현인 ‘NO OTHER CHOICE’ 문구가 새겨진 후드티를 입고 관객들과 만났다. 영화 속 시그니처 포즈를 취하는가 하면, 무대 인사 현장에서 극 중 아내 역을 맡은 손예진과 함께한 인증샷도 눈길을 끌었다.

한편, 이병헌은 지난 24일 개봉한 영화 ‘어쩔수가없다’(감독 박찬욱) 주연을 맡았다. 이 영화는 다 이뤘다고 느낄 만큼 삶이 만족스러웠던 회사원 ‘만수’가 갑작스럽게 해고된 후 아내와 두 자식을 지키기 위해, 어렵게 장만한 집을 지키기 위해, 재취업을 하기 위해 자신만의 전쟁을 시작하면서 벌어지는 이야기다.

이병헌이 ‘만수’ 역을, 손예진이 그의 아내 ‘미리’ 역을 맡았으며, 박희순, 이성민, 염혜란, 차승원 등이 출연했다.

