한국실업배드민턴연맹, 리닝과 슈퍼리그 파이널 타이틀 스폰서 협약

한국실업배드민턴연맹이 리닝스포츠 및 엘엔코리아과 손잡았다.

실업배드민턴연맹은 29일 “리닝스포츠 및 엘엔코리아와 ‘리닝 코리아 배드민턴 슈퍼리그 파이널 타이틀 스폰서 협약식’을 열었다”고 밝혔다.

이번 협약으로 리닝스포츠는 슈퍼리그 파이널의 2025~2027년 타이틀 스폰서 자격을 획득했다. 대회 명칭은 ‘리닝 코리아 배드민턴 슈퍼리그 파이널’로 확정됐다.

이날 협약식에는 유연성 한국실업배드민턴연맹 회장과 서윤영 엘엔코리아(리닝스포츠 한국 총판) 대표, 민동기 한국실업배드민턴연맹 부회장, 강우겸 한국실업배드민턴연맹 전무이사가 참석했다.

슈퍼리그 파이널은 실업배드민턴연맹이 올해부터 새로 조직한 대회다. 실업배드민턴연맹에 소속된 28개 실업팀이 1년 간의 국내대회 성적을 바탕으로 상위 50%가 참가 자격을 가지는 대회다. 7년 만인 오는 11월29일부터 9일간 서울 잠실학생체육관에서 열릴 예정이다.

유 회장은 협약식에서 “새로 출범하는 슈퍼리그 파이널의 초대 타이틀 스폰서로 리닝스포츠와 함께하게 돼 기쁘다”며 “성공적인 대회를 준비해 실업배드민턴연맹과 리닝스포츠가 ‘윈-윈’ 할 수 있는 합작의 첫걸음이 되길 빈다”고 반겼다.

